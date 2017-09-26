Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": транспортная клиринговая палата выплатит 90 млн рублей пассажирам "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
26 сентября, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

ТКП уже начала работу по возврату денежных средств пассажирам, сообщил ее президент Михаил Баскаков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Транспортная клиринговая палата (ТКП) заморозила около 90 млн рублей за проданные билеты "ВИМ-Авиа" для выплаты средств пассажирам авиакомпании. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на президента ТКП Михаила Баскакова.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Как отмечает Баскаков, ТКП уже начала работу по возврату денежных средств пассажирам. При этом палата уже направила телеграммы о порядке возврата средств пассажирам в агентства по продаже перевозок.

"Как основной регулятор взаиморасчетов в авиационной отрасли, ТКП работает в первую очередь в интересах пассажиров и, безусловно, перевозчиков", - приводит издание слова президента ТКП.

Агентства начали формировать списки покупателей авиабилетов, обратившихся за возвратом. После того как списки будут сформированы, ТКП проведет проверку возврата, чтобы избежать мошеннических операций в связи со сложившейся ситуацией на рынке перевозок, отмечает "Коммерсантъ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Федун: "Спартак" играл против "Ливерпуля", фактически имея 22 травмированных футболиста
3
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
В метро Лондона произошел взрыв
6
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама