"Ъ": транспортная клиринговая палата выплатит 90 млн рублей пассажирам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Транспортная клиринговая палата (ТКП) заморозила около 90 млн рублей за проданные билеты "ВИМ-Авиа" для выплаты средств пассажирам авиакомпании. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на президента ТКП Михаила Баскакова.

Как отмечает Баскаков, ТКП уже начала работу по возврату денежных средств пассажирам. При этом палата уже направила телеграммы о порядке возврата средств пассажирам в агентства по продаже перевозок.

"Как основной регулятор взаиморасчетов в авиационной отрасли, ТКП работает в первую очередь в интересах пассажиров и, безусловно, перевозчиков", - приводит издание слова президента ТКП.

Агентства начали формировать списки покупателей авиабилетов, обратившихся за возвратом. После того как списки будут сформированы, ТКП проведет проверку возврата, чтобы избежать мошеннических операций в связи со сложившейся ситуацией на рынке перевозок, отмечает "Коммерсантъ".