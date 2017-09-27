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"Известия": Ellinair получит самолеты "ВИМ-Авиа" для перевозки ее пассажиров

Экономика и бизнес
27 сентября, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Уточняется, что греческой авиакомпании предстоит до 15 октября перевезти около 1 тыс. пассажиров из Москвы и вернуть в Россию более 3,5 тыс. человек

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Греческая авиакомпания Ellinair получит в "мокрый" лизинг (аренда самолета вместе с экипажем и обслуживающим персоналом) самолеты российской "ВИМ-Авиа" для перевозки пассажиров последней из Греции и обратно. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Росавиацию.

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"Действительно, российские самолеты с экипажами будут переданы в "мокрый" лизинг греческой авиакомпании Ellinair в соответствии с ее просьбой. Таким образом, греческая авиакомпания берет на себя все текущие операционные расходы, связанные с оплатой топлива и аэропортовым обслуживанием по греческому направлению", - сказали изданию в Росавиации.

В московском аэропорту Домодедово газете сообщили, что обслуживание бортов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться в соответствии с действующим договором с Ellinair.

Источник, близкий к руководству греческой авиакомпании, рассказал "Известиям", что Ellinair получит в "мокрый" лизинг три самолета "ВИМ-Авиа", которые начнут выполнять полеты под флагом зарубежного перевозчика начиная с пятницы, 29 сентября. Собеседник газеты заявил, что Ellinair достигла необходимых договоренностей с российскими и греческими авиационными властями.

По данным издания, всего Ellinair предстоит до 15 октября перевезти около 1 тыс. человек из Москвы и вернуть из Греции более 3,5 тыс.

Ранее греческая авиакомпания заявила о готовности за свой счет перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа". Ряд российских перевозчиков также выразили готовность перевозить пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа" внутри России. Сообщалось, что на компенсации авиакомпаниям, которые будут перевозить пассажиров на внутренних регулярных направлениях, выделят 200 млн рублей из бюджета на 2018 год. При этом финансирование чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа будет проходить за счет внебюджетных средств.

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