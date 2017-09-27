Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Трамп в ближайшие сутки представит план снижения налогов в США

Экономика и бизнес
27 сентября, 4:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

Агентство отмечает, что, вероятнее всего, обсуждение плана вызовет "жесткие споры" в Конгрессе

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской партии намерены в течение ближайших суток представить план, предполагающий уменьшение налогов для бизнеса в стране. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы Трампа

По сведениям его источников, согласно данным инициативам, корпоративный налог может быть уменьшен с 35% до 20%. Кроме того, в числе предложений ликвидация существующих в настоящее время семи ступеней подоходной налоговой шкалы - от 10 до 39,6%. Вместо них предполагается ввести три ступени - 12%, 25% и 35%. Вместе с тем за Конгрессом США может остаться право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Со стороны официальных представителей Белого дома не последовало комментариев в связи с публикацией Bloomberg. По сведениям агентства, указанные предложения разрабатывались в течение нескольких месяцев. В Конгрессе, вероятнее всего, при их обсуждении будут жесткие споры.

Во время предвыборной гонки в США Трамп, который являлся кандидатом от республиканцев, не раз обещал, став президентом, значительно снизить налоги. Он, в частности, заявлял о готовности уменьшить корпоративный налог до 15%. Во время предвыборной кампании он также выступал за то, чтобы зафиксировать верхнюю планку подоходного налога на уровне 25%. Эти меры, как утверждал тогда политик, позволят американской экономике расти на 3-6% в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
2
Генерал ВС США: Вашингтон не допустит военного превосходства Москвы над собой
3
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
4
"Спартак" удержал ничью в матче с "Ливерпулем", но потерял основного голкипера
5
Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама