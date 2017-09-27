Bloomberg: Трамп в ближайшие сутки представит план снижения налогов в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской партии намерены в течение ближайших суток представить план, предполагающий уменьшение налогов для бизнеса в стране. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, согласно данным инициативам, корпоративный налог может быть уменьшен с 35% до 20%. Кроме того, в числе предложений ликвидация существующих в настоящее время семи ступеней подоходной налоговой шкалы - от 10 до 39,6%. Вместо них предполагается ввести три ступени - 12%, 25% и 35%. Вместе с тем за Конгрессом США может остаться право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Со стороны официальных представителей Белого дома не последовало комментариев в связи с публикацией Bloomberg. По сведениям агентства, указанные предложения разрабатывались в течение нескольких месяцев. В Конгрессе, вероятнее всего, при их обсуждении будут жесткие споры.

Во время предвыборной гонки в США Трамп, который являлся кандидатом от республиканцев, не раз обещал, став президентом, значительно снизить налоги. Он, в частности, заявлял о готовности уменьшить корпоративный налог до 15%. Во время предвыборной кампании он также выступал за то, чтобы зафиксировать верхнюю планку подоходного налога на уровне 25%. Эти меры, как утверждал тогда политик, позволят американской экономике расти на 3-6% в год.