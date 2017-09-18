Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы Трампа

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно начать налоговую реформу в США, заявив в обращении к законодателям, что разрушения, нанесенные ураганами "Харви" и "Ирма", требуют снижения налогов "более, чем когда-либо". Глава Белого дома предлагает радикально сократить налоги с корпораций, чтобы ускорить экономический рост в стране. Однако у противников президентского плана есть опасения, что бенефициарами этой меры станут не обыкновенные американцы, а крупные бизнесмены, такие как сам Трамп. ТАСС объясняет, в чем суть налоговой реформы.

План президента

Главное предложение Белого дома — снизить максимальный корпоративный налог на прибыль с нынешних 35% до 15%. На этом же уровне Трамп намерен установить максимальный налог для предприятий "сквозного налогообложения" — это организации, которые не платят корпоративный налог, а передают полученный доход своему владельцу, и тот выплачивает налог по соответствующей ставке НДФЛ (в США она колеблется в пределах от 10% до 39,6% и рассчитывается от уровня дохода). Такой маневр позволяет избежать двойного налогообложения (когда налоги начисляются и на прибыль корпорации, и на дивиденды акционерам) и, как следствие, экономить на отчислениях в бюджет. Максимальная ставка налога в 15% позволит предприятиям "сквозного налогообложения" сэкономить еще больше.

Кроме того, план Белого дома предусматривает:

• Снижение максимального НДФЛ с 39,6% до 35%.

• Установление 10-процентной ставки на репатриируемую прибыль американских транснациональных корпораций (сейчас они не возвращают прибыль в США, потому что тогда им пришлось бы заплатить с нее 35% налога).

• Отказ от налога на "инвестиционный доход", ставка по которому составляет 3,8% (он взимается с дохода больше $200 тыс., а полученные средства идут на финансирование Obamacare).

• Отмену налога на наследство, который в настоящее время применяется к лицам с имуществом в размере $5,5 млн или супружеским парам с имуществом в размере $11 млн.

• Упрощение самой процедуры выплаты налогов и упрощение системы прогрессивного налогообложения — введение трех разрядов вместо нынешних семи.

Логика Трампа и республиканцев проста: чем больше денег бизнесмены и корпорации оставят себе, тем больше будут зарплаты работников, тем больше появится рабочих мест и, в конченом счете, тем больше благ это принесет экономике и государству. Это называется trickle down effect, или "эффект стекания" — один из краеугольных камней "рейганомики", то есть экономической политики 40-го президента США Рональда Рейгана. Именно при нем 31 год назад произошло последнее полномасштабное сокращение налогов в США, за счет которого был обеспечен экономический рост.

Но у этих действий есть обратная сторона: если снизить налоговое бремя, но траты оставить на прежнем уровне, увеличится дефицит федерального бюджета (чтобы покрыть дефицит, администрация Рейгана увеличила государственный долг с $997 млрд до $2,85 трлн). С той же проблемой неизбежно столкнется администрация Трампа. Согласно данным Объединенного налогового комитета при Конгрессе, снижение ставки корпоративного налога на 20% обойдется США в $2 трлн недополученных доходов в течение 10 лет. Затыкать эту бюджетную дыру, вероятно, придется за счет увеличения госдолга, который уже перевалил за $20 трлн.

Кому выгодно?

Еще одна проблема плана Трампа — "эффект стекания" не гарантирует ни роста зарплат обыкновенных работников, ни появления новых рабочих мест. Бóльшая часть сэкономленных денег оседает в карманах высшего руководства, то есть наиболее богатых американцев, которые при налоговых послаблениях становятся только богаче. Как указывает экономист Джаред Бернштейн в своей колонке в The New York Times, никакой корреляции между налоговыми послаблениями и увеличением инвестиций в бизнес не существует. "Люди инвестируют, чтобы делать деньги, и потенциальные налоги их никогда не пугают", — цитирует эксперт миллиардера Уоррена Баффетта.

По данным Минфина США, сегодня те компании, которые пользуются "сквозным налогообложением", отдают своим работникам лишь 1/3 дохода после уплаты налогов, остальными 2/3 распоряжается высшее руководство.

Выходит, что и налоговая реформа Трампа — хорошая новость преимущественно для американских богачей. По данным аналитического центра Tax Policy Center, наибольшие выгоды от президентской инициативы приобретет именно 1% самых богатейших граждан Америки — это те, кто получает $700 тыс. в год и больше. На них придется до 90% от всей суммы, которую недополучит бюджет.

Впрочем, извлечь определенную пользу смогут и простые американцы — в первую очередь те, кто платит подоходный налог больше 15%. Они получат возможность зарегистрироваться как юридическое лицо, и платить не НДФЛ, который может доходить до 35%, а корпоративный налог на прибыль по ставке 15%. К примеру, среднестатистический американский журналист сегодня платит подоходный налог в 25%, но после регистрации в качестве юридического лица он, продолжая работать на своем прежнем месте, сможет совершенно легально отдавать в казну на 10% меньше.

Наконец, выгоду от налоговой реформы получит сам Трамп. Сейчас он, предположительно, перечисляет в бюджет 24–25% от дохода (сколько именно налогов платит президент, на данный момент никому не известно — он по-прежнему отказывается обнародовать свою налоговую декларацию), а в случае, если налоговая реформа состоится, будет платить 15%.

Проблема остается

Кто бы ни был конечным бенефициаром плана Трампа, фискальная система США действительно нуждается в реформировании — избавлении от необоснованных преференций и лазеек, которыми активно пользуется американский бизнес. Институт по налогообложению и экономической политике (ITEP) проанализировал 258 компаний с положительным балансом из списка Fortune 500 и выяснил, что 100 американских фирм не платили налоги хотя бы единожды в период с 2008 по 2015 года. Более того, 18 компаний не отдали в казну ни цента, то есть на протяжении всех семи лет пользовались легальными лазейками в налоговом законодательстве США.

При этом размер налогообложения оказался неодинаковым и зависел от того, в каком секторе работает компания: коммунальные предприятия платили всего 3% в виде корпоративного налога, технологические компании — 20%, предприятия оптовой и розничной торговли, а вместе с ними и медицинские компании — 30%. Как отмечает Slate, система, при которой одна компания отдает в казну до трети своего дохода, а другая — практически ничего, может отвечать интересам лишь тех лоббистов, которые получают выгоду от налоговых лазеек, но не государства в целом.

Трампа-бизнесмена такая ситуация вполне устраивала (его Trump Organisation, которая занимает 48 место в списке крупнейших частных компаний США, платит налог на прибыль не как корпорация — такая, например, как Google или Apple, а как предприятие "сквозного налогообложения"), а вот Трамп-президент предлагает налоговую систему как можно скорее изменить. В своем Twitter президент подчеркнул, что республиканцы должны осуществить реформу немедленно: "Не ждите до конца сентября. Сейчас она нужнее всего. Поторопитесь!"

Republicans must start the Tax Reform/Tax Cut legislation ASAP. Don't wait until the end of September. Needed now more than ever. Hurry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2017

Однако в рядах американских консерваторов нет единства по поводу того, какой именно будет эта реформа и как сильно надо сократить налоги. Ультраконсревативные республиканцы из "Кокуса свободы" настаивают на самом радикальном варианте, умеренные члены партии опасаются, что резкое сокращение налогов приведет к увеличению дефицита бюджета.

Для Трампа осуществление фискальной реформы — одна из главных задач. Во-первых, он остро нуждается хоть в какой-нибудь "истории успеха", так как многие из его предвыборных обещаний по-прежнему не осуществлены. Во-вторых, по мысли Трампа, без налоговой реформы невозможно претворить в жизнь другие экономические планы — введение масштабной инфраструктурной программы, обеспечение 3-процентного роста ВВП и создание "миллионов" новых рабочих мест. Иначе "сделать Америку снова великой" у президента не получится.

Артур Громов