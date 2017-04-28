Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента США

Построить стену на границе с Мексикой, отменить Obamacare, выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) — это лишь малая часть тех обещаний, которые Дональд Трамп давал до и после переезда в Белый дом. ТАСС выяснил, чего 45-й президент США уже успел добиться и что ему еще только предстоит выполнить.

Обещания, которые Трамп дал в видеообращении после победы на выборах:

✅ Выход из переговоров по ТТП. "Это потенциальная катастрофа для нашей страны, — говорил Трамп. — Вместо этого мы будем обсуждать справедливые, двухсторонние торговые сделки, которые вернут рабочие места и производства обратно на берега Америки". Договор о ТТП лоббировала администрация бывшего президента Барака Обамы. Новый хозяин Белого дома объявил о выходе из соглашения практически сразу же после вступления в должность. По мнению президента, ТТП дает необоснованные выгоды конкурентам, включая Японию, и не в полной мере учитывает американские интересы.

Кроме того, он инициировал пересмотр условий участия США в Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA), куда также входят Мексика и Канада. Трамп неоднократно называл это соглашение "одной из наихудших сделок" в истории, которая фактически разрушает реальный сектор американской экономики. В четверг, 27 апреля, стало известно, что президент согласился пока не прекращать действие NAFTA, но при этом начать переговоры с Мексикой и Канадой.

✅ Отмена ограничений на добычу энергоносителей. Президент распорядился возобновить строительство нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL — оба проекта были заморожены при президенте Обаме из экологических соображений. В конце марта Трамп также подписал указ под названием "Энергетическая независимость", который пересматривает принятый администрацией Барака Обамы "План чистой энергии" — список мер по борьбе с изменением климата. Документ снимает ограничения на добычу нефти и природного газа в США, а также разрешает разрабатывать угольные месторождения на федеральных землях.

❌ Создание "миллионов высокооплачиваемых рабочих мест". По мнению Трампа, протекционизм и снятие ограничений на добычу нефти, газа и угля должны обеспечить работой огромное число людей. В начале апреля президент заявил, что благодаря его распоряжениям в стране было создано 600 тыс. новых рабочих мест. Но, согласно оценкам CNN, основанным на официальных данных Министерства труда, в действительности эта цифра почти в два раза меньше — 317 тыс. В Белом доме настаивают, что к этому показателю нужно прибавить 216 тыс. человек — это прирост за январь (в этом месяце Трамп был президентом 11 с половиной дней).

Опрошенные Politico эксперты отмечают: фундамент для экономических успехов, которые себе приписывает Трамп, в действительности был заложен администрацией президента Обамы. Кстати, при нем среднемесячный прирост рабочей силы составлял 187 тыс. — то есть больше, чем при нынешнем президенте-бизнесмене. Трамп обещал создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет — это 208,3 тыс. в месяц. Пока он отстает от графика.

❓ Правило отмены двух существующих нормативных актов для принятия одного нового. Президент считает, что Америка задыхается от большого количества ненужных нормативных актов и нуждается в дерегулировании. Для этого он предложил отменять два старых правила при введении в действие одного нового. К примеру, если понадобится ввести нормативный акт, ужесточающий требования к охране окружающей среды, то придется отменять два старых нормативных акта, регулирующих эту сферу деятельности.

Соответствующий президентский указ был подписан в конце января, однако по-прежнему непонятно, как он будет выполняться. В самом тексте распоряжения не говорится о том, что два нормативных акта должны отменяться автоматически — речь идет лишь о рассмотрении такой возможности. Кроме того, принятые конгрессом федеральные законы не могут быть просто отменены указом из Белого дома — для этого необходимо проводить новое голосование законодателей.

❌ Разработка новой программы по борьбе с "кибернетическими, а также любыми другими угрозами для безопасности США". Новый план должно было разрабатывать Министерство обороны США при содействии объединенного Комитета начальников штабов. Причем Трамп обещал сделать это не за 100, а за 90 дней в Белом доме. Как отмечает Politico, дедлайн был просрочен в четверг, 21 апреля. "По-прежнему нет ни плана, ни команды, ни ответа из Белого дома, кто и чем будет заниматься", — пишет издание.

✅ Пересмотр визовых программ, "подрывающих положение американских рабочих". Апрельский указ Трампа содержит призыв к более строгому соблюдению всех визовых программ, но конкретно упоминает лишь визы типа H-1B. По ним в страну приезжают иностранцы, обладающие опытом, умениями и навыками, редкими для самих Соединенных Штатов. Программа будет пересмотрена правительством в связи с тем, что в действительности компании экономят на зарплате и предпочитают неквалифицированных иностранцев, а не американцев. Профильные ведомства должны будут предоставить рекомендации по необходимым изменениям в иммиграционной политике для найма действительно талантливых, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.

✅ Пятилетний запрет для чиновников становиться лоббистами после ухода из администрации США и пожизненный запрет на лоббизм от имени иностранных правительств. Соответствующий исполнительный указ был подписан в конце января.

Однако этот список не исчерпывающий

Во время президентской гонки он неоднократно давал обещания на первые 100 дней президентства, большинство из которых вошли в План действий (также известный как "Контракт с американским избирателем"), обнародованный в октябре 2016 года:

✅ Назначение в Конституционный суд нового судьи, который "защищал бы конституцию и Вторую поправку". Консервативный судья Нил Горсач был приведен к присяге в качестве 113-го члена Верховного суда (ВС) США 10 апреля, на официальной церемонии, состоявшейся в Розовом саду Белого дома. Борьба за данное назначение между Демократической и Республиканской партиями шла больше года, начиная с того момента, как экс-президент Барак Обама предложил назначить на эту пожизненную должность Меррика Гарлэнда, председателя апелляционного суда федерального округа Колумбия.

❌ Строительство стены на границе с Мексикой — главное предвыборное обещание Трампа, которое так и не было реализовано. Указ о возведении барьера был подписан 25 января, но, по словам президента, пока Белый дом только "рассматривает проекты". Трамп также по-прежнему уверен, что за строительство стены заплатит мексиканское правительство. По словам республиканца, высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость он оценивал в $10 млрд. В резонансном интервью Associated Press Трамп сказал: "Я думаю, $10 млрд или меньше. Но, если я сделаю супер-пупер, выше, лучше, безопаснее и так далее, цена, может быть, немного возрастет".

....the wall is not built, which it will be, the drug situation will NEVER be fixed the way it should be!#BuildTheWall — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2017

"Стена — очень важный инструмент, который не даст наркотикам попадать в нашу страну и отравлять молодежь (и многих других). Если стена не будет построена (а она будет построена), проблема наркотиков в нашей стране никогда не будет решена должным образом", — Дональд Трамп в Twitter.

Между тем демократы в конгрессе США приводят другие данные. "При $36,6 млн за милю (1,6 км) стоимость стены длиной 1827 миль (2940 км) может превысить $66,9 млрд. Таким образом, каждый мужчина, женщина и ребенок в США заплатят более $200 за строительство стены", — говорится в докладе, составленном помощниками сенаторов-демократов из комитета конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который осуществляет надзор за этим проектом. Ассигнования на строительство стены заложены в проекте бюджета на 2018 финансовый год. Представители Демократической партии уже заявили, что не поддержат этот документ.

❌ "Отмена и замена" Obamacare. Первая попытка избавиться от главной реформы Обамы была предпринята 24 марта, однако тогда Республиканской партии не удалось набрать нужное число голосов для принятия соответствующих решений в конгрессе. Предложенный республиканцами вариант был подвергнут критике со стороны демократов, СМИ и экспертного сообщества. Даже по оценке аналитиков Белого дома, в течение 10 лет страховок лишились бы 26 млн американцев.

❌ Лимит на срок работы членов конгресса. "Я буду добиваться поправки в конституцию с тем, чтобы наложить ограничения по срокам на всех членов конгресса", — заявил Трамп на одном из предвыборных митингов. По мысли республиканца, предельный срок полномочий для членов палаты представителей должен составлять шесть лет, для сенаторов — 12 лет. Сейчас члены палаты представителей могут избираться сколько угодно раз на двухлетний срок, члены сената — на шестилетний срок.

Сейчас об этом обещании Трамп не вспоминает. Но даже если бы президент инициировал реформу, ему пришлось бы добиваться ее реализации через внесение поправок в конституцию. Этот процесс крайне сложен и успехом он завершался только 27 раз за всю историю Штатов.

❌ Отмена "зон без оружия" — мест в США, где запрещено ношение оружия, например в школах и колледжах. Многие представители Республиканской партии придерживаются мнения, что именно эти зоны чаще всего становятся объектом атак, так как люди там не могут защитить себя с помощью огнестрельного оружия. Трамп обещал избавиться от "зон без оружия" в первый день своего президентства, но за 100 дней так и не продвинулся в этом направлении.

❌ Объявление Китая "валютным манипулятором". Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Китай валютным манипулятором и угрожал введением жестких тарифов, если Пекин не согласится перезаключить имеющиеся торговые соглашения с США на новых, более выгодных для Вашингтона условиях. Согласно законодательству, статус валютного манипулятора присваивается Министерством финансов США, если оно подозревает ту или иную страну в создании преимуществ в торговле со Штатами за счет манипулирования курсом национальной валюты.

Однако в начале апреля в интервью газете The Wall Street Journal президент США дал понять, что после встречи с Си Цзиньпином не склонен столь безапелляционно, как раньше, обвинять Пекин в сознательном манипулировании курсом юаня. Он дал понять, что "не станет делать заявления по торговым войнам и валютным манипуляциям, пока Китай пытается помочь остановить сползание к крайне опасной ситуации" на Корейском полуострове. Впоследствии Минфин США опубликовал доклад, согласно которому "ни один из основных торговых партнеров Соединенных Штатов не соответствует критериям... по которым определяются валютные манипуляторы".

❓ Прекращение финансирования "городов-убежищ" — тех субъектов Штатов, которые ограничивают содействие федеральным властям в их попытках арестовать или депортировать нелегальных иммигрантов. 40 городов и 364 округа в США считают себя местами для убежища, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Чикаго, Майами, Остин и др. 25 января Трамп подписал распоряжение, предписывающее канцелярии генерального прокурора и Министерству внутренней безопасности прекратить перечислять гранты "городам-убежищам". Как отмечает Politifact, это не означает полного прекращения финансирования этих городов, но по крайней мере начинает этот процесс.

Трамп считает 100-дневный срок смехотворным...

100 дней — это всего 3% от общего срока президентства в США, если политик выигрывает выборы дважды, то есть руководит страной в течение восьми лет. Однако среди американцев принято считать, что именно эти 100 дней во многом предопределяют, будет ли работа того или иного президента успешной в оставшиеся 97% правления. CNN напоминает, что традиция судить президента по его первой "стодневке" появилась благодаря Франклину Рузвельту — за это время он успел подписать 76 президентских указов и назначить своих ставленников на ключевые государственные посты.

Во вторник, 25 апреля, Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором перечисляются "исторические достижения" Трампа на посту президента. В частности, он выпустил больше всего распоряжений о пересмотре законов в конгрессе (13), подписал наибольшее количество исполнительных указов со времен Франклина Рузвельта (30), а также одобрил 28 законов (больше только у Трумэна — 55).

Сам же Дональд Трамп считает, что 100 дней в кресле президента — это "смехотворно" мало. А в ажиотаже из-за якобы отсутствия каких-либо видимых успехов, по мнению главы Белого дома, виноваты СМИ, враждебные по отношению к новой администрации. В своем Twitter Трамп написал: "Неважно, чего я добился за этот смехотворный 100-дневный стандарт, а добился я многого (в том числе [назначения в] ВС). Медиа зарубят это на корню!"

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017

...Но придает ему слишком большое значение

Как отмечает Vox, ни один президент США не говорил так много о 100-дневном рубеже, как Дональд Трамп: "[Его] проблема заключается в том, что он сам повысил ставки, тогда как предыдущие президенты старались снижать ожидания на 100 дней и гасить шумиху в прессе". Не случайно, пишет издание, именно в последнюю неделю стодневки администрация Трампа обнародовала масштабную программу налоговых сокращений, которая была одной из ключевых задумок республиканца в предвыборный период. Такая спешка, по мнению The New York Times, связана с желанием доказать публике, что администрация добилась большого прогресса за прошедшие три с лишним месяца.

На 100-дневном рубеже также принято замерять рейтинги одобрения президента, но и здесь Трампу похвастаться нечем. Сейчас его рейтинг составляет 42% — это самый низкий показатель среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра. Для сравнения: деятельность Обамы после первых трех месяцев президентства одобряли 65%, Джорджа Буша — младшего — 62%, Билла Клинтона — 55% (по данным Gallup). Впрочем, как указывает CNN, социологические опросы не так сильно беспокоят Трампа, как телевизионные рейтинги, которыми новый президент очень гордится.

Главное испытание первой стодневки — принятие бюджета

Именно за 100 дней, то есть до 28 апреля, президент должен утвердить промежуточный законопроект о бюджете США. Расходные полномочия федерального правительства США истекают в полночь в пятницу. Однако бюджет Трампа, предполагающий увеличение трат на оборону и сокращение ассигнований на практически все остальные нужды, может быть не принят сенатом. Против проекта в его нынешнем виде высказались не только противники нынешнего президента из партии демократов, но и некоторые республиканцы. К примеру, сенатор Линдси Грэм, возглавляющий в сенате подкомитет по ассигнованиям на внешнеполитическую деятельность, заявил, что предложенные сокращения расходов "изначально нежизнеспособны". Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл также отметил, что предложение едва ли будет одобрено законодателями.

Республиканцам, у которых 52 места в сенате из 100, нужно по меньшей мере еще восемь голосов, чтобы не допустить приостановку финансирования федерального правительства. Однако демократы уже дали понять, что в случае, если их возражения не будут учтены, они откажутся поддерживать законопроект. Если бюджет не примут, работа правительства может быть приостановлена — как и при Обаме в 2013 году, госучреждениям просто не откроют финансирование. Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают повторения "шатдауна", однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий. Госдепартамент также составил план действий в случае вынужденной приостановки работы правительства.

На минувшей неделе член подкомитета по ассигнованиям Родни Фрелингуисен представил резолюцию с предложением продлить финансирование еще на неделю, то есть до 5 мая. За это время многие бюджетные предложения Трампа (в том числе о строительстве пресловутой стены) могут быть пересмотрены и скорректированы в ходе парламентских дискуссий.

Артур Громов