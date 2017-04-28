Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента США

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Построить стену на границе с Мексикой, отменить Obamacare, выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) — это лишь малая часть тех обещаний, которые Дональд Трамп давал до и после переезда в Белый дом. ТАСС выяснил, чего 45-й президент США уже успел добиться и что ему еще только предстоит выполнить.
✅ Выход из переговоров по ТТП. "Это потенциальная катастрофа для нашей страны, — говорил Трамп. — Вместо этого мы будем обсуждать справедливые, двухсторонние торговые сделки, которые вернут рабочие места и производства обратно на берега Америки". Договор о ТТП лоббировала администрация бывшего президента Барака Обамы. Новый хозяин Белого дома объявил о выходе из соглашения практически сразу же после вступления в должность. По мнению президента, ТТП дает необоснованные выгоды конкурентам, включая Японию, и не в полной мере учитывает американские интересы.
Кроме того, он инициировал пересмотр условий участия США в Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA), куда также входят Мексика и Канада. Трамп неоднократно называл это соглашение "одной из наихудших сделок" в истории, которая фактически разрушает реальный сектор американской экономики. В четверг, 27 апреля, стало известно, что президент согласился пока не прекращать действие NAFTA, но при этом начать переговоры с Мексикой и Канадой.
✅ Отмена ограничений на добычу энергоносителей. Президент распорядился возобновить строительство нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL — оба проекта были заморожены при президенте Обаме из экологических соображений. В конце марта Трамп также подписал указ под названием "Энергетическая независимость", который пересматривает принятый администрацией Барака Обамы "План чистой энергии" — список мер по борьбе с изменением климата. Документ снимает ограничения на добычу нефти и природного газа в США, а также разрешает разрабатывать угольные месторождения на федеральных землях.
❌ Создание "миллионов высокооплачиваемых рабочих мест". По мнению Трампа, протекционизм и снятие ограничений на добычу нефти, газа и угля должны обеспечить работой огромное число людей. В начале апреля президент заявил, что благодаря его распоряжениям в стране было создано 600 тыс. новых рабочих мест. Но, согласно оценкам CNN, основанным на официальных данных Министерства труда, в действительности эта цифра почти в два раза меньше — 317 тыс. В Белом доме настаивают, что к этому показателю нужно прибавить 216 тыс. человек — это прирост за январь (в этом месяце Трамп был президентом 11 с половиной дней).
Опрошенные Politico эксперты отмечают: фундамент для экономических успехов, которые себе приписывает Трамп, в действительности был заложен администрацией президента Обамы. Кстати, при нем среднемесячный прирост рабочей силы составлял 187 тыс. — то есть больше, чем при нынешнем президенте-бизнесмене. Трамп обещал создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет — это 208,3 тыс. в месяц. Пока он отстает от графика.
❓ Правило отмены двух существующих нормативных актов для принятия одного нового. Президент считает, что Америка задыхается от большого количества ненужных нормативных актов и нуждается в дерегулировании. Для этого он предложил отменять два старых правила при введении в действие одного нового. К примеру, если понадобится ввести нормативный акт, ужесточающий требования к охране окружающей среды, то придется отменять два старых нормативных акта, регулирующих эту сферу деятельности.
Соответствующий президентский указ был подписан в конце января, однако по-прежнему непонятно, как он будет выполняться. В самом тексте распоряжения не говорится о том, что два нормативных акта должны отменяться автоматически — речь идет лишь о рассмотрении такой возможности. Кроме того, принятые конгрессом федеральные законы не могут быть просто отменены указом из Белого дома — для этого необходимо проводить новое голосование законодателей.
❌ Разработка новой программы по борьбе с "кибернетическими, а также любыми другими угрозами для безопасности США". Новый план должно было разрабатывать Министерство обороны США при содействии объединенного Комитета начальников штабов. Причем Трамп обещал сделать это не за 100, а за 90 дней в Белом доме. Как отмечает Politico, дедлайн был просрочен в четверг, 21 апреля. "По-прежнему нет ни плана, ни команды, ни ответа из Белого дома, кто и чем будет заниматься", — пишет издание.
✅ Пересмотр визовых программ, "подрывающих положение американских рабочих". Апрельский указ Трампа содержит призыв к более строгому соблюдению всех визовых программ, но конкретно упоминает лишь визы типа H-1B. По ним в страну приезжают иностранцы, обладающие опытом, умениями и навыками, редкими для самих Соединенных Штатов. Программа будет пересмотрена правительством в связи с тем, что в действительности компании экономят на зарплате и предпочитают неквалифицированных иностранцев, а не американцев. Профильные ведомства должны будут предоставить рекомендации по необходимым изменениям в иммиграционной политике для найма действительно талантливых, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.
✅ Пятилетний запрет для чиновников становиться лоббистами после ухода из администрации США и пожизненный запрет на лоббизм от имени иностранных правительств. Соответствующий исполнительный указ был подписан в конце января.
Во время президентской гонки он неоднократно давал обещания на первые 100 дней президентства, большинство из которых вошли в План действий (также известный как "Контракт с американским избирателем"), обнародованный в октябре 2016 года:
✅ Назначение в Конституционный суд нового судьи, который "защищал бы конституцию и Вторую поправку". Консервативный судья Нил Горсач был приведен к присяге в качестве 113-го члена Верховного суда (ВС) США 10 апреля, на официальной церемонии, состоявшейся в Розовом саду Белого дома. Борьба за данное назначение между Демократической и Республиканской партиями шла больше года, начиная с того момента, как экс-президент Барак Обама предложил назначить на эту пожизненную должность Меррика Гарлэнда, председателя апелляционного суда федерального округа Колумбия.
❌ Строительство стены на границе с Мексикой — главное предвыборное обещание Трампа, которое так и не было реализовано. Указ о возведении барьера был подписан 25 января, но, по словам президента, пока Белый дом только "рассматривает проекты". Трамп также по-прежнему уверен, что за строительство стены заплатит мексиканское правительство. По словам республиканца, высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость он оценивал в $10 млрд. В резонансном интервью Associated Press Трамп сказал: "Я думаю, $10 млрд или меньше. Но, если я сделаю супер-пупер, выше, лучше, безопаснее и так далее, цена, может быть, немного возрастет".
....the wall is not built, which it will be, the drug situation will NEVER be fixed the way it should be!#BuildTheWall— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2017
"Стена — очень важный инструмент, который не даст наркотикам попадать в нашу страну и отравлять молодежь (и многих других). Если стена не будет построена (а она будет построена), проблема наркотиков в нашей стране никогда не будет решена должным образом", — Дональд Трамп в Twitter.
Между тем демократы в конгрессе США приводят другие данные. "При $36,6 млн за милю (1,6 км) стоимость стены длиной 1827 миль (2940 км) может превысить $66,9 млрд. Таким образом, каждый мужчина, женщина и ребенок в США заплатят более $200 за строительство стены", — говорится в докладе, составленном помощниками сенаторов-демократов из комитета конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который осуществляет надзор за этим проектом. Ассигнования на строительство стены заложены в проекте бюджета на 2018 финансовый год. Представители Демократической партии уже заявили, что не поддержат этот документ.
❌ "Отмена и замена" Obamacare. Первая попытка избавиться от главной реформы Обамы была предпринята 24 марта, однако тогда Республиканской партии не удалось набрать нужное число голосов для принятия соответствующих решений в конгрессе. Предложенный республиканцами вариант был подвергнут критике со стороны демократов, СМИ и экспертного сообщества. Даже по оценке аналитиков Белого дома, в течение 10 лет страховок лишились бы 26 млн американцев.
❌ Лимит на срок работы членов конгресса. "Я буду добиваться поправки в конституцию с тем, чтобы наложить ограничения по срокам на всех членов конгресса", — заявил Трамп на одном из предвыборных митингов. По мысли республиканца, предельный срок полномочий для членов палаты представителей должен составлять шесть лет, для сенаторов — 12 лет. Сейчас члены палаты представителей могут избираться сколько угодно раз на двухлетний срок, члены сената — на шестилетний срок.
Сейчас об этом обещании Трамп не вспоминает. Но даже если бы президент инициировал реформу, ему пришлось бы добиваться ее реализации через внесение поправок в конституцию. Этот процесс крайне сложен и успехом он завершался только 27 раз за всю историю Штатов.
❌ Отмена "зон без оружия" — мест в США, где запрещено ношение оружия, например в школах и колледжах. Многие представители Республиканской партии придерживаются мнения, что именно эти зоны чаще всего становятся объектом атак, так как люди там не могут защитить себя с помощью огнестрельного оружия. Трамп обещал избавиться от "зон без оружия" в первый день своего президентства, но за 100 дней так и не продвинулся в этом направлении.
❌ Объявление Китая "валютным манипулятором". Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Китай валютным манипулятором и угрожал введением жестких тарифов, если Пекин не согласится перезаключить имеющиеся торговые соглашения с США на новых, более выгодных для Вашингтона условиях. Согласно законодательству, статус валютного манипулятора присваивается Министерством финансов США, если оно подозревает ту или иную страну в создании преимуществ в торговле со Штатами за счет манипулирования курсом национальной валюты.
Однако в начале апреля в интервью газете The Wall Street Journal президент США дал понять, что после встречи с Си Цзиньпином не склонен столь безапелляционно, как раньше, обвинять Пекин в сознательном манипулировании курсом юаня. Он дал понять, что "не станет делать заявления по торговым войнам и валютным манипуляциям, пока Китай пытается помочь остановить сползание к крайне опасной ситуации" на Корейском полуострове. Впоследствии Минфин США опубликовал доклад, согласно которому "ни один из основных торговых партнеров Соединенных Штатов не соответствует критериям... по которым определяются валютные манипуляторы".
❓ Прекращение финансирования "городов-убежищ" — тех субъектов Штатов, которые ограничивают содействие федеральным властям в их попытках арестовать или депортировать нелегальных иммигрантов. 40 городов и 364 округа в США считают себя местами для убежища, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Чикаго, Майами, Остин и др. 25 января Трамп подписал распоряжение, предписывающее канцелярии генерального прокурора и Министерству внутренней безопасности прекратить перечислять гранты "городам-убежищам". Как отмечает Politifact, это не означает полного прекращения финансирования этих городов, но по крайней мере начинает этот процесс.
100 дней — это всего 3% от общего срока президентства в США, если политик выигрывает выборы дважды, то есть руководит страной в течение восьми лет. Однако среди американцев принято считать, что именно эти 100 дней во многом предопределяют, будет ли работа того или иного президента успешной в оставшиеся 97% правления. CNN напоминает, что традиция судить президента по его первой "стодневке" появилась благодаря Франклину Рузвельту — за это время он успел подписать 76 президентских указов и назначить своих ставленников на ключевые государственные посты.
Во вторник, 25 апреля, Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором перечисляются "исторические достижения" Трампа на посту президента. В частности, он выпустил больше всего распоряжений о пересмотре законов в конгрессе (13), подписал наибольшее количество исполнительных указов со времен Франклина Рузвельта (30), а также одобрил 28 законов (больше только у Трумэна — 55).
Сам же Дональд Трамп считает, что 100 дней в кресле президента — это "смехотворно" мало. А в ажиотаже из-за якобы отсутствия каких-либо видимых успехов, по мнению главы Белого дома, виноваты СМИ, враждебные по отношению к новой администрации. В своем Twitter Трамп написал: "Неважно, чего я добился за этот смехотворный 100-дневный стандарт, а добился я многого (в том числе [назначения в] ВС). Медиа зарубят это на корню!"
No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017
Как отмечает Vox, ни один президент США не говорил так много о 100-дневном рубеже, как Дональд Трамп: "[Его] проблема заключается в том, что он сам повысил ставки, тогда как предыдущие президенты старались снижать ожидания на 100 дней и гасить шумиху в прессе". Не случайно, пишет издание, именно в последнюю неделю стодневки администрация Трампа обнародовала масштабную программу налоговых сокращений, которая была одной из ключевых задумок республиканца в предвыборный период. Такая спешка, по мнению The New York Times, связана с желанием доказать публике, что администрация добилась большого прогресса за прошедшие три с лишним месяца.
На 100-дневном рубеже также принято замерять рейтинги одобрения президента, но и здесь Трампу похвастаться нечем. Сейчас его рейтинг составляет 42% — это самый низкий показатель среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра. Для сравнения: деятельность Обамы после первых трех месяцев президентства одобряли 65%, Джорджа Буша — младшего — 62%, Билла Клинтона — 55% (по данным Gallup). Впрочем, как указывает CNN, социологические опросы не так сильно беспокоят Трампа, как телевизионные рейтинги, которыми новый президент очень гордится.
Именно за 100 дней, то есть до 28 апреля, президент должен утвердить промежуточный законопроект о бюджете США. Расходные полномочия федерального правительства США истекают в полночь в пятницу. Однако бюджет Трампа, предполагающий увеличение трат на оборону и сокращение ассигнований на практически все остальные нужды, может быть не принят сенатом. Против проекта в его нынешнем виде высказались не только противники нынешнего президента из партии демократов, но и некоторые республиканцы. К примеру, сенатор Линдси Грэм, возглавляющий в сенате подкомитет по ассигнованиям на внешнеполитическую деятельность, заявил, что предложенные сокращения расходов "изначально нежизнеспособны". Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл также отметил, что предложение едва ли будет одобрено законодателями.
Республиканцам, у которых 52 места в сенате из 100, нужно по меньшей мере еще восемь голосов, чтобы не допустить приостановку финансирования федерального правительства. Однако демократы уже дали понять, что в случае, если их возражения не будут учтены, они откажутся поддерживать законопроект. Если бюджет не примут, работа правительства может быть приостановлена — как и при Обаме в 2013 году, госучреждениям просто не откроют финансирование. Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают повторения "шатдауна", однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий. Госдепартамент также составил план действий в случае вынужденной приостановки работы правительства.
На минувшей неделе член подкомитета по ассигнованиям Родни Фрелингуисен представил резолюцию с предложением продлить финансирование еще на неделю, то есть до 5 мая. За это время многие бюджетные предложения Трампа (в том числе о строительстве пресловутой стены) могут быть пересмотрены и скорректированы в ходе парламентских дискуссий.
Артур Громов