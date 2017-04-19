Стоимость стены на границе США и Мексики составит почти $70 млрд

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Стоимость строительства стены на американо-мексиканской границе составит примерно $66,9 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе, составленном помощниками сенаторов-демократов из комитета Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который осуществляет надзор за этим проектом.

"При $36,6 млн за милю (1,6 км) стоимость стены длиной в 1827 миль (2940 км) может превысить $66,9 млрд. Таким образом каждый мужчина, женщина и ребенок в США заплатят более $200 за строительство стены", - говорится в опубликованном документе.

При этом, по подсчетам Демократической партии, "ежегодные расходы на ремонт и обслуживание стены могут составить $150 млн". Авторы доклада также полагают, что проект приведет к многолетним судебным тяжбам по покупке находящейся в частной собственности земли под строительство сооружения. Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США сообщило Конгрессу, что пока "слишком рано говорить" о возможной стоимости этих участков. При этом в докладе подчеркивается, что на данный момент "не существует достоверной оценки стоимости строительства всего сооружения" на границе двух стран.

Ранее министерство национальной безопасности заявляло о том, что на этот проект будет затрачено $21,6 млрд. Глава комитета Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) указывал на $5-8 млрд, основываясь на затратах Израиля по строительству заградительного сооружения на границе с Египтом.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал возвести эту преграду, которая, по его мнению, может ограничить приток наркотиков и нелегальных мигрантов в США.

При этом Трамп заявлял, что за строительство стены заплатит мексиканское правительство. По словам республиканца, высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость он оценивал в $10-12 млрд. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.