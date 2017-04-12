Трамп абсолютно уверен, что стена на границе между США и Мексикой будет построена

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп абсолютно уверен, что ему удастся построить стену на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox Business.

"Я собираюсь построить стену на границе с Мексикой, это 100%", - сказал Трамп, отметив, что уже было подготовлено множество возможных проектов строительства заграждения, и 10 из них были показаны ему, однако он хочет посмотреть больше вариантов.

"Мы рассматриваем проекты и примем решение очень скоро", - добавил глава государства.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал возвести эту преграду, которая, по его мнению, может ограничить приток наркотиков и нелегальных мигрантов в США.