Трамп абсолютно уверен, что стена на границе между США и Мексикой будет построена

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп абсолютно уверен, что ему удастся построить стену на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox Business.
"Я собираюсь построить стену на границе с Мексикой, это 100%", - сказал Трамп, отметив, что уже было подготовлено множество возможных проектов строительства заграждения, и 10 из них были показаны ему, однако он хочет посмотреть больше вариантов.
"Мы рассматриваем проекты и примем решение очень скоро", - добавил глава государства.
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал возвести эту преграду, которая, по его мнению, может ограничить приток наркотиков и нелегальных мигрантов в США.