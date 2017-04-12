Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп абсолютно уверен, что стена на границе между США и Мексикой будет построена

Международная панорама
12 апреля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
По словам президента США, уже было подготовлено множество возможных проектов строительства заграждения, и 10 из них были ему представлены
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп абсолютно уверен, что ему удастся построить стену на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox Business.

"Я собираюсь построить стену на границе с Мексикой, это 100%", - сказал Трамп, отметив, что уже было подготовлено множество возможных проектов строительства заграждения, и 10 из них были показаны ему, однако он хочет посмотреть больше вариантов.

"Мы рассматриваем проекты и примем решение очень скоро", - добавил глава государства.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал возвести эту преграду, которая, по его мнению, может ограничить приток наркотиков и нелегальных мигрантов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама