Человек Трампа в Верховном суде: кто такой судья Нил Горсач

"Сегодня я выполняю еще одно обещание перед американцами и номинирую судью Нила Горсача в качестве кандидата на пост судьи Верховного суда США", — объявил президент США Дональд Трамп на выступлении в Белом доме во вторник. "Ну что, удивлены? Не так ли?" — добавил республиканец под громкие аплодисменты присутствующих. Слова Трампа, скорее всего, были сказаны в шутку: на момент выдвижения Горсача у журналистов практически не было сомнений, что именно этого человека новый президент США хочет видеть в составе Верховного суда США. ТАСС рассказывает, кто такой Нил Горсач и почему его назначение существенно меняет расклады в "третьей власти" Соединенных Штатов.

49-летний Нил Горсач — самый молодой номинант на высшую судебную власть за последние 25 лет. В 1988 году он получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колумбийском университете, в 1991 году — ученую степень доктора юриспруденции в Гарвардской школе права. Там он учился в одном классе с будущим президентом США Бараком Обамой. В начале своей карьеры Горсач уже работал в Верховном суде в качестве клерка. Впоследствии он занимал пост заместителя генерального прокурора США, а в 2006 году был назначен президентом США Джорджем Бушем — младшим в Апелляционный суд США 10-го округа. В этой должности он проработал до сегодняшнего дня.

Горсач считается сторонником консервативных ценностей и текстуалистом, приверженцем буквальной трактовки американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Эксперты и журналисты считают, что это качество характеризует его с положительной стороны: Горсача нельзя считать "назначенцем" Трампа или республиканцев. Бывший заместитель генерального прокурора при администрации Обамы Нил Катьял в своей колонке в The New York Times призвал демократов поддержать кандидатуру Горсача, поскольку тот "будет защищать закон и скажет "нет" президенту или Конгрессу, если их действия выйдут за рамки законов или Конституции".

Однако демократы питают сомнения относительно некоторых взглядов Горсача, в первую очередь связанных с репродуктивными правами. Будучи ярым защитником религиозных свобод, Горсач встал на сторону работодателей супермаркета Hobby Lobby, которые отказывались оплачивать прерывание беременности своим сотрудницам по страховке Obamacare, так как это входило в противоречие с их религиозными убеждениями. Вместе с тем он никогда напрямую не высказывался по таким ключевым для американского общества вопросам, как запрет абортов, ЛГБТ-права, ограничение на ношение оружия, что, по мнению наблюдателей, делает его более "сложной мишенью" для демократов.

Сам Горсач на выступлении в Белом доме обещал работать с обеими партиями. Среди главных качеств юриста он выделил такие черты, как беспристрастность, независимость, коллегиальность и смелость. Выдвигая его кандидатуру, Трамп напомнил о том, что его избранник пользовался двухпартийной поддержкой при предыдущих назначениях. Президент выразил надежду на то, что так же произойдет и на этот раз. Трамп также отметил, что выбор нового члена Верховного суда по своему значению уступает только решению о защите безопасности страны.

Девятый судья

Верховный суд США — это высшая судебная инстанция в стране, один из ключевых элементов системы сдержек и противовесов американской Конституции. Состав Верховного суда определяется президентом и утверждается Сенатом, судьи занимают свои должности пожизненно. Если один из девяти судей решает покинуть свой пост, то объявляет об этом заблаговременно, чтобы президент нашел ему замену. Любопытно, что в Конституции США не обозначены какие-либо специфические требования к кандидату в Верховный суд: в документе даже не прописано, что этот человек должен в обязательном порядке быть юристом. На практике членами Верховного суда становятся наиболее квалифицированные действующие судьи.

В Верховном суде рассматривались все наиболее важные вопросы политической и общественной жизни в США: от запрета расовой сегрегации до легализации однополых браков. "Третья власть" играет большую роль в Соединенных Штатах, однако ее нельзя назвать полностью независимой от политических веяний: как правило, президенты проталкивают в Верховный суд кандидатов со сходными политическими взглядами. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая освободилась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Скалиа был назначен на это место президентом Рональдом Рейганом, он считался иконой американских консерваторов. Нил Горсач не только разделял его взгляды, но и был знаком с покойным: в Twitter есть фотография обоих судей на рыбалке.

Justice Scalia and Judge Gorsuch



photo obtained by @Arianedevogue pic.twitter.com/Tw1ydGczhq — Jake Tapper (@jaketapper) January 31, 2017

Как показывают исследования, в новом составе Верховного суда Горсач (с чисто идеологической точки зрения) может занять такое же место, которое до него занимал Скалиа. Более консервативных взглядов придерживается только судья Кларенс Томас, когда как ближе к центру относятся судьи-консерваторы Сэмюэль Алито, Энтони Кеннеди и Джон Робертс — главный судья Верховного суда. "Либеральное" крыло Верховного суда сейчас представлено четырьмя судьями — это Стивен Брайер, Рут Бейдер Гинзбург, Соня Сотомайор и Елена Каган. Верховный суд США не случайно включает в себя именно девять судей: если "справа" и "слева" будет одинаковое число голосов, принятие каких-либо решений будет невозможно.

Око за око

После смерти Скалиа Барак Обама выдвинул в Верховный суд либерального судью Меррика Гарлэнда, но республиканцы в верхней палате Конгресса пошли на беспрецедентный шаг: они отказались рассматривать его кандидатуру и решили подождать до тех пор, пока на пост президента не придет новый человек. В результате этого демарша одно место в Верховном суде по сей день остается вакантным. В своей колонке на портале Slate юрист Дон Джонсен, которую Обама также (безуспешно) пытался выдвинуть в Верховный суд, пишет о необходимости восстановить справедливость и назначить Гарлэнда верховным судьей, поскольку действия республиканцев являлись прямым нарушением установленного Конституцией порядка. По ее словам, Горсач может претендовать на должность лишь тогда, когда в Верховном суде освободится еще одно место, но в противном случае состав должен остаться неизменным.

Несмотря на подобные заявления, ставленник Трампа должен в ближайшее время пройти через процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты. Демократы в Сенате, которые считают, что республиканцы "украли" вакантное место в Верховном суде, намерены блокировать выбор нового президента. Свою "месть" они намерены осуществить с помощью филибастера, то есть бесконечного затягивания сенатских прений. Журналисты отмечают, что даже если демократы в итоге откажутся от бойкота, за Горсачем все равно закрепится репутация человека, занимающего чужое место.

Сразу после сделанного Трампом заявления лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что испытывает "очень серьезные сомнения" насчет соответствия Горсача требованиям для члена высшей судебной инстанции США, включая независимость. По его мнению, кандидат якобы придерживается "идеологического подхода к юриспруденции". Шумер убежден, что Горсач должен пройти усложненную процедуру голосования в палате, в соответствии с которой требуется набрать минимум 60 голосов, а не просто больше половины от 100. Напомним, что в настоящее время в Сенате 52 республиканца и 48 демократов.