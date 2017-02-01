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Трамп выдвинул Нила Горсача на должность члена Верховного суда США

Международная панорама
1 февраля, 4:09 дата обновления: 1 февраля, 5:00 UTC+3
Вакансия в Верховном суде освободилась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года
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© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп 31 января вечером объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Нила Горсача.

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Выступая в Белом доме, глава государства напомнил о своем предвыборном обещании "найти самого лучшего в стране судью для Верховного суда". По его словам, он обещал выбрать того, кто уважает законы, конституцию страны и "интерпретирует их так, как они написаны". "Квалификация судьи Горсача не вызывает сомнений", - отметил Трамп.

Глава государства напомнил о том, что его избранник пользовался двухпартийной поддержкой при предыдущих назначениях. Он выразил надежду на то, что так же произойдет и на этот раз. Трамп также утверждал, что выбор нового члена Верховного суда по своему значению уступает только решению о защите безопасности страны.

49-летний Горсач считается сторонником консервативных ценностей. Ранее он выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Со своей стороны, он обещал работать с обеими партиями. Среди главных качеств юриста Горсач выделил такие черты, как беспристрастность, независимость, коллегиальность и смелость.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая освободилась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Он считался иконой американских консерваторов.

Экс-президент США Барак Обама тогда выдвинул кандидатуру Меррика Гарлэнда, однако республиканцы в верхней палате Конгресса отказались рассматривать его кандидатуру, в результате чего место в Верховном суде по сей день остается вакантным. Теперь Горсач должен будет пройти через процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты.

Реакция демократов

Сразу после сделанного Трампом заявления лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что испытывает "очень серьезные сомнения" насчет соответствия Горсача требованиям для члена высшей судебной инстанции США, включая независимость. По его мнению, кандидат якобы придерживается "идеологического подхода к юриспруденции". Шумер убежден, что Горсач должен пройти усложненную процедуру голосования в палате, в соответствии с которой требуется набрать минимум 60 голосов, а не просто больше половины от 100.

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