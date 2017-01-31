CNN: наиболее вероятным кандидатом Трампа в состав Верховного суда является Нил Горсак

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, выдвинет кандидатом на включение в состав Верховного суда Нила Горсака. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По данным ее источников, главными претендентами являются двое - судья Горсак из штата Колорадо и судья Томас Хардимэн из Пенсильвании. Первый из них уже прибыл в Вашингтон, где через несколько часов, как ожидается, будет объявлено об окончательном выборе, второй, вероятнее всего, вскоре приедет в американскую столицу. При этом, как подчеркивает CNN, все больше свидетельств, что кандидатом станет Горсак, хотя окончательного решения пока не принято.
Как отметили источники телекомпании, представители администрации уже сообщили Горсаку о том, что выберут, скорее всего, именно его. Вместе с тем CNN указывает, что Трамп еще может передумать, в прошлом он не раз менял свое мнение в самый последний момент.
По данным телеканала Fox News, во время предвыборной кампании Трамп составил список из примерно двух десятков претендентов в состав Верховного суда. Позже этот перечень был сужен до нескольких человек, в том числе Горсака и Хардимэна. Трамп ранее обещал, что при выборе своего кандидата будет ориентироваться на пример консервативного судьи Антонина Скалиа, который скончался в феврале 2016 года.
Горсак и Хардимэн считаются сторонниками консервативных ценностей. Горсак ранее выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Хардимэн пользуется репутацией защитника прав граждан на владение оружием.
Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии. Четверо были назначены республиканцами, еще четверо - демократами, включая двух выдвиженок экс-президента Барака Обамы.