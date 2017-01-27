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Майкл Пенс назвал главные качества кандидата Трампа в состав Верховного суда

Международная панорама
27 января, 0:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Вице-президент США не раскрыл личности кандидата, но отметил, что он "первоклассно мыслящий юрист"
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп сдержит обещание выдвинуть убежденного сторонника неукоснительного соблюдения Конституции США и ее противника ее свободного толкования. Об этом сообщил руководству Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания) вице-президент Майкл Пенс.

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Он не раскрыл, на ком Трамп остановил свой выбор. Этот человек - "первоклассно мыслящий юрист", "привержен конституции" и "жесткий сторонник конструктивного подхода" к ее интерпретации, уточнил Пенс.

Президент ранее сообщил, что намерен объявить 2 февраля о выдвижении кандидатуры в состав Верховного суда. Как сообщил телеканал Fox News, в течение предвыборной кампании республиканец составил список из 21 претендента в состав Верховного суда. Сейчас этот перечень сужен до судьи Уильяма Прайера из штата Алабама, Нила Горсака из Колорадо и Томаса Хардимэна из Пенсильвании.

Как прогнозировал республиканец Трамп на этапе борьбы за пост президента США, новому главе администрации представится возможность назначить от трех до пяти членов Верховного суда, что в перспективе может целиком преобразить страну. В случае собственного избрания он обещал принять за образец консервативного судью Антонина Скалиа, скончавшегося в феврале минувшего года. После его смерти республиканское большинство в Сенате Конгресса США сразу предупредило, что не станет даже рассматривать кандидатуры, которые могут быть выдвинуты на эту вакансию тогдашним президентом демократом Бараком Обамой. Так оно и получилось, республиканцы в Сенате отказались рассматривать кандидатуру Меррика Гарлэнда, которого выдвинул Обама.

Трамп исходил из того, что преемника Скалиа будет выдвигать уже следующий президент США, то есть либо он сам, либо кандидат от демократов Хиллари Клинтон. "Если будут назначены не те люди, ваша страна перестанет быть вашей страной", - сказал Трамп, обращаясь к своей консервативно настроенной аудитории. "Это один из важнейших вопросов, уступающий разве что обороне", - добавил он.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии. Четверо были назначены республиканцами, еще четверо - демократами, включая двух выдвиженок Барака Обамы.

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