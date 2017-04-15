США не стали вносить Китай в список валютных манипуляторов

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ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты не стали вносить Китай в список валютных манипуляторов, однако в Вашингтоне будут внимательно следить за финансовой политикой Пекина. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба американского министерства финансов.
Ведомство в этот же день опубликовало доклад, посвященный вопросам мировой экономики и политике других стран касательно своего обменного курса. "Минфин пришел к заключению, что ни один из основных торговых партнеров Соединенных Штатов не соответствует критериям..., по которым определяются валютные манипуляторы", - информировали в пресс-службе.
В то же время министерство составило контрольный список, куда помимо Китая вошли Германия, Япония, Республика Корея, Швейцария и Тайвань. По мнению США, политика этих государств в сфере обменного курса "заслуживает пристального внимания".
Данный доклад составляется для борьбы с "потенциально недобросовестными валютными практиками" с целью развития "свободной и справедливой торговли".