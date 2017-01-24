Трамп по-прежнему намерен обвинить КНР в манипулировании валютным курсом

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп в свой первый полный рабочий день в Белом доме не подписывал документов, официально обвиняющих Китай в манипулировании валютным курсом, но он по-прежнему собирается это сделать. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил это в понедельник на своем первом регулярном брифинге для журналистов.
В начале брифинга он объявил о подписании трех новых президентских исполнительных указов, в том числе о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, и сказал, что больше в этот день подобных документов ожидать не следует. Ему напомнили, что ранее Трамп оглашал целый список дел, которые намечал на первый день своего президентства, и что среди них было и предъявление Пекину обвинений в валютных манипуляциях.
На вопрос о том, почему это не сделано, Спайсер ответил, что президент изначально и не собирался "целый день подписывать указы". По его словам, это будет делаться "постепенно" с учетом "важности" ожидаемых решений и привлечения "должного внимания" к ним.
При этом на просьбу подтвердить, что президент собирается полностью выполнить обещания из своего списка, пресс-секретарь ответил утвердительно. "Да, таково его намерение, - сказал Спайсер о Трампе. - Он совершенно ясно это подтверждает".
Американские официальные лица, особенно в Конгрессе США, давно на словах обвиняют Китай в том, будто тот сознательно занижает обменный курс юаня для получения несправедливых преимуществ в торговле. Однако официальных документов, содержащих такое обвинение, исполнительная власть США не представляет, поскольку по американским законам за этим должно было бы последовать принятие встречных карательных мер.