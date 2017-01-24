Транстихоокеанское партнерство: перспективы после выхода США

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Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о выходе из числа стран, имеющих договоренности о создании Транстихоокеанского партнерства. При этом единственной страной, ратифицировавшей соглашение, является Япония, а для вступления договора в силу необходима ратификация всеми странами-подписантами.
Что представляет собой соглашение, когда оно было подписано, каковы его основные положения и вступит ли оно в силу после выхода США — в материале ТАСС.
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ТТП берет свое начало от Соглашения о Транстихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве, подписанного Брунеем, Чили, Новой Зеландией и Сингапуром в 2005 году. Соглашение вступило в силу спустя год и предусматривало, помимо отмены таможенных пошлин на товары и услуги, ряд мер в сфере унификации санитарных норм, защиты прав интеллектуальной собственности, государственных закупок и политики в области конкуренции.
В период с 2008 по 2013 год намерение присоединиться к существующему договору выразили еще восемь стран, включая США и Японию. По мере формирования переговорной платформы страны-подписанты провели 19 формальных раундов переговоров и более 20 неформальных встреч, последняя из которых завершилась в сентябре 2015 года.
Дата подписания договора оттягивалась из-за наличия серьезных разногласий по ряду вопросов, таких как установление таможенных пошлин на сельскохозяйственную, фармакологическую и автомобильную продукцию.
Министры торговли 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — Австралии, Брунея, Канады, Чили, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США и Вьетнама — подписали соглашение 4 февраля 2016 года в Окленде. Страной — депозитарием договора, соответственно, является Новая Зеландия.
Общее население стран-подписантов — более 800 миллионов человек, площадь — 32,5 миллиона квадратных километров, совокупный номинальный ВВП — 27 миллиардов долларов, или 37,4% от мирового ВВП.
ТТП является не только договором об отмене таможенных пошлин в классическом понимании, но затрагивает и другие, более глобальные экономические вопросы.
Соглашение регулирует унификацию правил определения страны происхождения товаров, меры по защите рынка и поддержанию конкуренции, фитосанитарные нормы, режим защиты интеллектуальной собственности, правила торговли услугами, а также проведения торгов при размещении госзаказов.
Число товаров, таможенные пошлины на которые подлежат поэтапной ликвидации, составляет 18 000.
Для того чтобы ТТП вступило в силу, необходима ратификация 12 государств. Если этого не произойдет в течение двух лет с момента подписания, то будет достаточно ратификации странами, производящими 85% от совокупного ВВП стран-подписантов.
Министры торговли Новой Зеландии, Австралии, Чили, Мексики и Сингапура выразили надежду на то, что их страны ратифицируют соглашение в 2016 году. Бывший президент США Барак Обама в день подписания ТТП заявил о намерении требовать ратификации Конгрессом в том же году.
Однако президент Дональд Трамп подписал указ о выводе США из договоренностей о создании ТТП на третий день после вступления в должность.
Таким образом, соглашение в текущем виде может вообще не вступить в силу, так как ВВП США составляет 16,8 миллиарда долларов, или 62% от совокупного ВВП стран-подписантов.
Процесс ратификации, по состоянию на январь, завершился лишь в Японии.