Эксперты: международный консорциум ускорит создание моста материк - Сахалин - Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Создание международного консорциума ускорит реализацию проекта строительства мостового перехода материк - Сахалин - Хоккайдо, а привлечение зарубежного капитала к строительству позволит снизить и экономические, и политические риски. Такое мнение высказали ТАСС специалисты Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Предложение о строительстве мостового перехода, который соединит острова Сахалин и Хоккайдо с материковой частью страны, было озвучено президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Японский премьер-министр Синдзо Абэ на ВЭФ предложил подумать над возможностью реализации этого проекта.

"Строительство столь масштабных объектов требует колоссальных материальных затрат и, если будет принято решение о возведении мостовых переходов материк - Сахалин - Хоккайдо, создание консорциума в форме государственно-частного партнерства представляется не только целесообразным, но и единственно верным", - считает заместитель центра Дмитрий Шелест.

Минимизация рисков

Эксперты считают, что привлечение зарубежного капитала к строительству мостового перехода позволит снизить и экономические, и политические риски. "Такой подход [создание международного консорциума] даст возможность минимизировать экономические риски для России, снизить коррупционную составляющую, конкретно планировать сроки окупаемости, иметь четкое разделение ответственности, а также использовать передовые зарубежные технологии в строительстве", - сказал Шелест.

По его словам, привлечение частного зарубежного капитала позволит снизить и политические риски. "Они весьма высоки, пока между Москвой и Токио отсутствует мирный договор, а на территории Японии размещаются американские военные базы, согласно Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. Не добавляет оптимизма и ракетно-ядерная программа Северной Кореи, направленная, прежде всего, на союзников Вашингтона в регионе - Республику Корея и Японию", - пояснил эксперт.

Власти Сахалинской области также рассматривают создание международного консорциума как один из вариантов реализации амбициозного проекта. По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, российское правительство сейчас предметно изучает возможности реализации данного проекта. Идут переговоры с потенциальными инвесторами, ведутся подсчеты по финансовым затратам.

Глава региона подчеркивает, что "строительство транспортного перехода Сахалин - материк, а также автомобильно-железнодорожного сообщения между Сахалином и Хоккайдо позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Дальнего Востока".

Возведение мостов как толчок к развитию БАМа

Ведущий специалист Экспертно-аналитического центра ДВФУ Виталий Савенков считает, что ввод в эксплуатацию мостов, соединяющих материк с Сахалином и Японией, существенно повлияет на состояние Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"Ведь сами по себе мосты - это, по сути, полдела, так как без полноценной инфраструктуры поезда с этих мостов будет попросту некуда отправлять. Хотя для действительно качественного толчка к развитию БАМа необходимо ключевое условие - принятие решения об интенсивном развитии этой инфраструктуры одновременно с работами по возведению мостов. В этом случае качественные изменения в жизни БАМа выглядят вполне реалистично на горизонте десяти лет", - отметил Савенков.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт считает, что мост на Сахалин обеспечит железнодорожным сообщением и новым рабочими местами сразу три района Хабаровского края - Николаевский, Ульчский и Комсомольский.

Железнодорожное и автомобильное сообщение

Эксперты считают, что при проектировании мостового перехода материк - Сахалин - Хоккайдо необходимо предусмотреть железнодорожное и автомобильное транспортное соединение. "С учетом того, что сам по себе мост в текущей ситуации обоснован не столько экономически, сколько политически, однобокое его использование не является рациональным вариантом", - отметил Савенков.

"Традиционно для России железная дорога представляет собой один из основных видов транспорта. Учитывая железнодорожные возможности РФ и технологический потенциал Японии в области скоростного железнодорожного транспорта, данный вид грузоперевозок выглядит весьма предпочтительно", - сказал эксперт.

При этом подчеркивается, что автомобильное сообщение по маршруту материк - Сахалин - Хоккайдо позволит расширить возможности туризма.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией. Мишарин подчеркивал, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.

По оценкам генерального директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, сухопутный переход между странами может обойтись в 1 трлн рублей. При этом строительство может начаться одновременно между материком и Сахалином и Хоккайдо и Сахалином, и с учетом проектно-изыскательских работ проект займет от трех до пяти лет. Эксперт также отмечал высокий потенциал маршрута с точки зрения пассажирского сообщения, а вот перспективы грузового сообщения, считает Иванкин, требуют детальной оценки.