Компания "ВИМ-Авиа" в среду отменила восемь рейсов из аэропорта Пулково в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ- Авиа" в среду отменила все восемь рейсов на различные направления из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Так, в среду должны были состояться четыре рейса в Анталию (Турция), два - в Даламан (Турция) и по одному рейсу в китайском направлении - Шанхай и Ухань. Ранее во вторник компания также отменила все рейсы, а в понедельник из пяти бортов вылетел лишь один.
В пресс-службе "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС подтвердили отмену рейсов, но причину не назвали. Ранее пресс-служба "ВИМ-Авиа" пояснила, что в авиакомпании сложилась тяжелая экономическая ситуация: закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах.
Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" с прошлой недели допустила ряд критических задержек в расписании, которые в итоге могут повлечь за собой полную приостановку деятельности авиакомпании. Во вторник замминистра транспорта Валерий Окулов сообщил, что долговая нагрузка компании только по обслуживанию в Домодедово превышает 500 млн рублей, но полностью сумма еще не подсчитана.
Согласно данным официального сайта, авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в октябре 2002 г. Ее основал генеральный директор фирмы "Аэрофрахт" Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура "ВИМ".