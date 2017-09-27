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Госдума в течение дня заслушает главу Росавиации по ситуации с "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
27 сентября, 12:45 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Десятая по величине авиакомпания России стоит на грани приостановки перевозок. Задолженность перед аэропортами превышает 660 млн рублей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выступит в среду на пленарном заседании Госдумы с докладом по ситуации с "ВИМ-Авиа". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета нижней палаты парламента Евгений Москвичев.

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"В 17:30 на пленарном заседании будет выступать руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александр Васильевич. Выступит с докладом по ситуации с "ВИМ-Авиа", только по этому вопросу. Сегодня депутаты поставили вопрос, чтобы пришел руководитель ведомства", - сказал Москвичев.

Ранее на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Москвичеву рассмотреть вопрос о приглашении в нижнюю палату парламента представителей Минтранса РФ или Росавиации для обсуждения ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству перевозчика, заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн рублей, из них 573,5 млн приходится на Домодедово.

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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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Москвичев, Евгений Сергеевич Володин, Вячеслав Викторович Нерадько, Александр Васильевич
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