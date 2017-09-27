Ванцев: Внуково не принимает решения по управлению "ВИМ-Авиа", а оказывает консультацию

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители аэропорта Внуково, в который перешла из Домодедово почти приостановившая свою деятельность "ВИМ-Авиа", напрямую не осуществляют управление авиакомпанией, только оказывают ей консультацию. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Внукова Виталий Ванцев.
"Создан штаб, который помогает "ВИМ-Авиа" организовать перелеты. Туда входят, в том числе, представители аэропорта Внуково. Они консультируют, что нужно делать, но сами принимать решения по управлению "ВИМ-Авиа" не могут. Внешнее управление в ситуации с "ВИМ-Авиа" не подразумевает прямое управление компанией, только консультирование", - сообщил Ванцев.
Источник ТАСС, близкий к штабу, добавляет, что в него также входят представители авиакомпании "Россия", которые также оказывают консультации "ВИМ-Авиа".
"Сотрудники "России" как опытные люди, которые уже столкнулись с подобной ситуацией во время коллапса "Трансаэро", также консультируют "ВИМ-Авиа", - говорит он.
Ванцев пояснил, что содействие "ВИМ-Авиа" Внуково оказывает на безвозмездной основе.
"Обслуживаем их бесплатно", - сказал Ванцев.