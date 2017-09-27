Москвичев предложил направить 2 млрд руб. страховых средств на решение ситуации "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложит внести изменения в существующий закон об ответственности перевозчиков перед пассажирами, которые позволят в будущем защитить граждан от повторения ситуаций, произошедших с "ВИМ-Авиа".

"У нас есть закон об ответственности перевозчика перед пассажирами, где в стоимости билетов есть страхование от несчастного случая, там формируется большая сумма денег. По моим подсчетам, это 5 млрд рублей - это всех видов транспорта, а выплачивается всего 1,8 млрд", - сказал Москвичев.

По его словам, из этих средств можно направить 2 млрд рублей для решения проблем пассажиров "ВИМ-Авиа".