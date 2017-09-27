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Следователи допросили гендиректора "ВИМ-Авиа" по делу об отмене рейсов

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Глава авиакомпании добровольно пришел к следователям и ответил на их вопросы

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи допросили гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" по уголовному делу о мошенничестве в отношении пассажиров авиакомпании. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, знакомый с ситуацией.

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"Следователи допросили генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" по обстоятельствам, связанным с отменой рейсов. Он добровольно пришел к следователям и ответил на их вопросы", - сказал советник агентства.

В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" после массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании. По данным СК, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная о том, что средств недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, тем самым, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, получив свыше 1 млн рублей.

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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Россия
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