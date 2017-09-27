Казанский пороховой завод перенесут на место последнего объекта уничтожения химоружия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казанский пороховой завод планируют разместить на месте последнего объекта уничтожения химоружия "Кизнер" в Удмуртии. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Госкомиссии по химическому разоружению, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Один из вариантов использования этого объекта - перенос сюда из Казани порохового завода. Сегодня этот завод находится в центре Казани. Это не единственный вариант, но тот основной, который рассматривается", - сказал он.

Бабич добавил, что по всем семи объектам уничтожения химоружия есть свои сроки вовлечения в другую деятельность. "Так как этот объект последний, который использовался в уничтожении химического оружия, то потребуется порядка трех-четырех лет по ликвидации последствий уничтожения химического оружия, по санации территорий, по уничтожению тех элементов, которые участвовали непосредственно в процессе уничтожения химического оружия. И с этого момента будет вестись работа по подготовке инвестиционного контракта, концессионного соглашения, если потребуется, для того, чтобы передать объект под новое предназначение", - уточнил он.

По словам Бабича, популярность таких объектов сейчас растет, и появляется все больше компаний, которые предлагают какие-то варианты использования этих объектов в других целях. Полпред уточнил, что среди возможных отраслей использования объектов фармацевтика, химическое производство, и многие другие направления, под которые они могут быть использованы.