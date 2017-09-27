Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казанский пороховой завод перенесут на место последнего объекта уничтожения химоружия

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По всем объектам уничтожения химоружия существуют свои сроки вовлечения в другую деятельность, сообщил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Казанский пороховой завод планируют разместить на месте последнего объекта уничтожения химоружия "Кизнер" в Удмуртии. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Госкомиссии по химическому разоружению, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Смотрите также
Дезактивация авиационных химических боеприпасов, 2006 год

Уничтожение химического оружия в РФ. Досье

"Один из вариантов использования этого объекта - перенос сюда из Казани порохового завода. Сегодня этот завод находится в центре Казани. Это не единственный вариант, но тот основной, который рассматривается", - сказал он.

Бабич добавил, что по всем семи объектам уничтожения химоружия есть свои сроки вовлечения в другую деятельность. "Так как этот объект последний, который использовался в уничтожении химического оружия, то потребуется порядка трех-четырех лет по ликвидации последствий уничтожения химического оружия, по санации территорий, по уничтожению тех элементов, которые участвовали непосредственно в процессе уничтожения химического оружия. И с этого момента будет вестись работа по подготовке инвестиционного контракта, концессионного соглашения, если потребуется, для того, чтобы передать объект под новое предназначение", - уточнил он.

По словам Бабича, популярность таких объектов сейчас растет, и появляется все больше компаний, которые предлагают какие-то варианты использования этих объектов в других целях. Полпред уточнил, что среди возможных отраслей использования объектов фармацевтика, химическое производство, и многие другие направления, под которые они могут быть использованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Бабич, Михаил Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
3
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама