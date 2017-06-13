Уничтожение химического оружия в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня 2017 г. начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ генерал-полковник Валерий Капашин заявил, что в России уничтожены все хранившиеся запасы боевого отравляющего вещества зарин.

По его словам, к настоящему времени уничтожено 39 тыс. 528 тонн боевых отравляющих веществ - 98,9% от первоначальных запасов.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории уничтожения химоружия в России.

Присоединение к международной конвенции

В январе 1993 г. в Париже государствами - участниками ООН была открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. 21 марта 1996 г. правительство РФ приняло федеральную целевую программу "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". 2 мая 1997 г. президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "Об уничтожении химического оружия".

5 декабря того же года Россия присоединилась к международной Конвенции, задекларировав около 40 тыс. тонн отравляющих веществ. Химоружие хранилось в семи арсеналах: в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область); поселках Горный (Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия). Процесс уничтожения российских запасов химоружия был разбит на четыре этапа. По плану, он должен завершиться не позднее 2020 г.

Первые три этапа программы

Практические работы по ликвидации химоружия в России начались в декабре 2002 г., когда в Горном был введен в эксплуатацию первый завод по уничтожению боеприпасов с мышьяксодержащим люизитом кожно-нарывного действия. Первый этап программы завершился 29 апреля 2003 г., объем ликвидированных запасов составил 400 тонн.

На втором этапе программы, который продолжался до апреля 2007 г., были запущены еще два комплекса - в Камбарке по переработке люизита и в Мирном по переработка VX, зарина и зомана. Всего было уничтожено 8 тыс. тонн боеприпасов.

Третий этап, с расчетным объемом 18 тыс. тонн, или 45% всей национальной программы утилизации, завершился 25 ноября 2009 г. В ходе него были построены два завода по переработке боеприпасов с VX, зарином и зоманом: в Леонидовке (2008) и Щучье (2009). Завершили свою работу предприятия в Горном (2008) и Камбарке (2009).

Ход исполнения четвертого этапа

В настоящее время подходит к завершению четвертый этап реализации программы, в рамках которого запасы химического оружия в России будут ликвидированы. В 2010 г. в Почепе, где хранился крупнейший российский арсенал отравляющих веществ (18,8% общих запасов), был построен завод по их переработке. Процесс уничтожения боеприпасов, снаряженных VX, зарином и зоманом был завершен в октябре 2015 г.

В декабре 2013 г. в Кизнере был введен в эксплуатацию последний завод по уничтожению химоружия, построенный Спецстроем.

В рамках исполнения обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия к 1 января 2014 г. в РФ были уничтожены 8 объектов по производству химоружия, завершена конверсия еще 16 заводов. К октябрю 2015 г. было ликвидировано 92% всех российских запасов отравляющих веществ. Работы завершились на четырех объектах: "Леонидовка" (Пензенская область), "Почеп" (Брянская область), "Марадыковский" (пос. Мирный Кировская область) и "Щучье" (Курганская область). В дальнейшем планируется их перепрофилирование. В Почепе предполагается развернуть производство медицинских препаратов, в Леонидовке - выпуск строительных и отделочных материалов. Мощности объекта в Мирном собирается использовать госкорпорация "Росатом".

Последний действующий объект

В 2017 г. в РФ остался только один действующий объект по уничтожению химического оружия - предприятие в Кизнере (14,2% общероссийских запасов). Здесь хранились боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, снаряженные фосфорорганическими отравляющими веществами нервно-паралитического действия (зарин, зоман, VX), а также люизитом. 28 октября 2016 г. генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что уничтожение химоружия в Кизнере завершится в декабре 2017 г., на год раньше запланированного срока.

В марте 2017 г. здесь были ликвидированы последние хранившиеся на территории России запасы зомана. По окончании дезактивации отравляющих веществ завод будет функционировать до декабря 2018 г., перерабатывая корпуса боеприпасов и другие сопутствующие материалы. К 2024 г. объект предполагается привести в безопасное состояние и организовать на нем новое производство (специализация на данный момент не утверждена).

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, в правительстве РФ проходит согласование программа ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и утилизации химоружия. В случае утверждения реализация программы начнется в 2018 г. и займет 5-6 лет. Все объекты по уничтожению будут разобраны, строительные материалы пройдут термическую обработку, а земля на территории будет рекультивирована.

Финансирование программы

В начале 2000-х гг. США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия и Канада выделили на российскую программу утилизации химоружия более $1 млрд. Значительная часть средств поступала в рамках американской "Программы совместного уменьшения угрозы" (известна также как программа Нанна-Лугара, по имени сенаторов - авторов законопроекта; прекратила действие в 2013 г.). Она подразумевала оказание помощи странам бывшего СССР в ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия. С 2009 г. средства на уничтожение химоружия из-за рубежа не поступали.

По состоянию на 13 марта 2017 г. на реализацию мероприятий программы по уничтожению химоружия было израсходовано более 330 млрд руб. (в том числе более 279 млрд руб. из федерального бюджета), из которых более 12 млрд было потрачено на социальную инфраструктуру (школы, больницы, дороги, детские сады и др.) в регионах, где располагались соответствующие заводы.