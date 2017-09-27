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CК призвал всех пострадавших от действий "ВИМ-Авиа" обращаться в следственные органы

Экономика и бизнес
27 сентября, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Заявления будут преданы в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет призвал всех потерпевших от действий авиакомпании "ВИМ- Авиа" обращаться с заявлениями в следственные органы. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская, по поручению центрального аппарата ведомства следователи ММСУТ продолжают фиксировать данные о пострадавших.

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"В этой связи следственное управление обращается к пассажирам и организациям, если действиями ООО "Авиакомпания ВИМ-Авиа" вам причинен имущественный ущерб, обратиться в следственные органы с заявлением и приложением сканированных документов, подтверждающих приобретение билетов", - сообщила Марковская. Заявления будут преданы в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России для приобщения к материалам уголовного дела.

В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") после массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании. По данным СК, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не достаточно, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, тем самым, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, получив свыше 1 млн рублей.

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