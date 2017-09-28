Касперский: власти США знают о непричастности компании к кибершпионажу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский уверен, что власти США знают о непричастности компании к кибершпионажу в пользу России. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса".
"Я более чем уверен, что они знают, что мы не можем этого делать. В компании работает тысяча человек, но это не означает, что какие-то программисты сидят в грязных свитерах в подземелье и каждый пишет какой-то кусочек кода. Это коллективы, которые делают целые куски проекта, поэтому сделать что-то незаметно у нас невозможно", - объяснил он.
Касперский сообщил, что, по его мнению, компания просто стала жертвой борьбы политических сил. "Сейчас они просто бьют по всему российскому, и поскольку мы там присутствуем, нам тоже досталось", - сказал он.
На вопрос про обвинения в адрес компании в том, что российские власти могут принудить "Лабораторию Касперского" шпионить в пользу России, Касперский ответил, что "это был бы приговор всей отрасли кибербезопасности России".
"Они (США) говорят, что власть может прийти и заставить нас сделать что-то плохое, но это самострел, это приговор всему софтверному бизнесу России, это миллиарды долларов в год. Это сумасшествие", - сказал Касперский.
Он напомнил также, что технически прикрутить к продуктам компании какую-то "секретную шпильку" невозможно. "Мы выпускаем апдейты, на эти апдейты смотрят. То есть если мы что-то засунем туда - это будет видно", - сказал он.