Вирус шпиономании: какие претензии США предъявляют "Лаборатории Касперского"

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Евгений Касперский — руководитель и основной владелец "Лаборатории Касперского" — заявил о готовности ответить в Конгрессе США на обвинения по поводу безопасности продуктов его компании. Комитет по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США запланировал слушания по этой теме на 27 сентября. ТАСС объясняет, какие претензии американцы предъявляют Касперскому, почему госучреждения США отказываются от продуктов российской компании и какова позиция РФ по этому вопросу.
В осуществлении кибершпионажа в пользу российских спецслужб. Еще 1 марта 2016 года американское онлайн-издание The Washington Free Beacon сообщило, что разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США предостерегло крупные американские промышленные компании от закупки ПО "Лаборатория Касперского". По информации издания, военная разведка исходила из того, что с помощью такого ПО "хакеры, работающие на российское правительство, могут проникнуть в сети управления промышленностью в США".
При этом непосредственных обвинений в адрес "Лаборатории Касперского" до весны 2017 года не озвучивалось. Экспертов компании неоднократно привлекали к исследованию причин и обстоятельств утечек, которые происходили в США во время президентской кампании 2016 года. В американской столице с 2014 года действует подразделение компании Kaspersky Government Security Solutions, Inc. (KGSS), в задачи которого входят разработка и поставка решений для правительства США и компаний, выполняющих госконтракты.
Пока — никаких. 11 мая 2017 года на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке директор РУМО генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил, что американское разведывательное сообщество отслеживает деятельность "Лаборатории Касперского". Но каких-либо доказательств или обвинений в отношении российской фирмы выдвинуто не было.
Пока все, что мы знаем о так называемом кибершпионаже со стороны "Лаборатории Касперского", — это свидетельства американских СМИ. По данным NBC, в конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее десяти сотрудников компании, проживающих в США. Однако тогда в ФБР заверили, что не имеют претензий к работникам антивирусной компании и лишь пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".
11 июля 2017 года агентство Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную переписку "Лаборатории Касперского" от 2009 года сообщило, что компания "по большой просьбе с Лубянки" работала над секретными проектами совместно с ФСБ России. Эта новость только усугубила подозрения американских законодателей в том, что компания занимается кибершпионажем.
Представители компании подтвердили подлинность переписки, уточнив, что "Лаборатория Касперского" и ее руководство не имеют ненадлежащих связей с какими-либо властями, а компания регулярно работает с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с киберпреступностью.
Кроме того, глава фирмы Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press (AP) заявил, что компания готова предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять возможные подозрения в США относительно ее деятельности. Это заявление прошло в США незамеченным.
Касперский также допустил, что власти неких стран, но не России, пытались подтолкнуть его к тому, чтобы заняться хакерской деятельностью. Последнюю он назвал "темной стороной", подчеркнув, что неизменно отвергал такие предложения и никогда бы не занялся подобным в будущем. "Мы остаемся на светлой стороне, — сказал Касперский. — И никогда, никогда не переходим на темную сторону".
12 июля 2017 года администрация Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. По словам представителя ведомства, это решение было принято "после тщательного рассмотрения". Отмечалось, что в госструктурах смогут по-прежнему пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", если ее закупка будет производиться не через администрацию общих служб.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Согласно сообщению ведомства, госучреждения должны в течение 30 дней выявить, какие продукты компании используются в офисах, и в течение 60 дней разработать план по их удалению. В качестве причины министерство указывает риски информационной безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США по "Лаборатории Касперского" политизированным: "Это в целом бросает тень, наверное, на имидж наших американских коллег как надежных партнеров, потому что, конечно, такие действия идут в плоскости именно недобросовестной конкуренции, в плоскости нарушения всех международных торговых правил, конечно, они направлены на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний, в данном случае "Лаборатории Касперского". Это вызывает наше сожаление".
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал инцидент с Касперским "новыми санкциями" и "не чем иным, как устранением высококонкурентной компании под политическим предлогом".
Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что сокращение дипмиссий, гонения на RT и Sputnik, а также меры, принятые против "Лаборатории Касперского", являются звеньями одной цепи и проявлениями русофобии. "Такие шаги не могут вызвать ничего, кроме глубокого сожаления", — говорится в заявлении дипмиссии.
Пока нет. В интервью AP Касперский говорил, что несколько раз предлагал встретиться с американскими официальными лицами и обсудить любую проблему касательно технологий его компании. Однако в США он не торопился, ссылаясь на "испорченные отношения" между Москвой и Вашингтоном.
В четверг, 14 сентября, стало известно, что Касперского пригласили в Конгресс США для дачи показаний по поводу надежности продуктов фирмы. Глава российской компании ответил согласием и пообещал предстать перед Комитетом по науке, космосу и технологиям Палаты представителей, если получит визу. Слушания по делу "Лаборатории Касперского" назначены на 27 сентября текущего года.