Вирус шпиономании: какие претензии США предъявляют "Лаборатории Касперского"

Пока — никаких. 11 мая 2017 года на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке директор РУМО генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил, что американское разведывательное сообщество отслеживает деятельность "Лаборатории Касперского". Но каких-либо доказательств или обвинений в отношении российской фирмы выдвинуто не было.

Пока все, что мы знаем о так называемом кибершпионаже со стороны "Лаборатории Касперского", — это свидетельства американских СМИ. По данным NBC, в конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее десяти сотрудников компании, проживающих в США. Однако тогда в ФБР заверили, что не имеют претензий к работникам антивирусной компании и лишь пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".

11 июля 2017 года агентство Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную переписку "Лаборатории Касперского" от 2009 года сообщило, что компания "по большой просьбе с Лубянки" работала над секретными проектами совместно с ФСБ России. Эта новость только усугубила подозрения американских законодателей в том, что компания занимается кибершпионажем.