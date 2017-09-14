Посольство РФ назвало решение США по "Касперскому" примером недобросовестной конкуренции

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Решение администрации США предписать американским госорганам отказаться от использования продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" представляет собой пример нечестной конкурентной борьбы. Такую оценку нынешнему шагу американского правительства в отношении "Лаборатории Касперского" дало посольство России в США.

"С тревогой наблюдаем ежедневные сводки с русофобского фронта в США. За лишением дипломатического иммунитета и фактической ликвидацией нескольких официальных представительств России, ограничением права пользования рядом объектов российского имущества, нападками на российские СМИ - RT и Sputnik - последовали решения в отношении антивирусных продуктов Kaspersky. То есть теперь русофобия начинает конвертироваться еще и в недобросовестную конкуренцию на информационном поле и влиять на рынки программных продуктов", - говорится в заявлении посольства.

"Рассматриваем это как звенья одной цепи. Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества, отвлекают от совместного решения первоочередных задач, в первую очередь в сфере борьбы с международным терроризмом. Также призываем еще раз внимательно взглянуть на наше предложение по формированию российско-американской группы по кибербезопасности", - подчеркнула дипмиссия.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского". В документе отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

В самой "Лаборатории Касперского" отрицают обвинения и считают, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ.