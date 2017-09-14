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Помощник Трампа назвал ПО "Лаборатории Касперского" "неприемлемым риском"

Международная панорама
14 сентября, 0:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

По словам Роба Джойса, американские власти решили, что риск возможной передачи компанией некоторых данных в Москву был слишком велик

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс назвал в среду "неприемлемым риском" установленные на правительственных компьютерах продукты разработчика антивирусного программного обеспечения (ПО) "Лаборатория Касперского". С такими словами он выступил на конференции по кибербезопасности, проходящей в Вашингтоне.

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По словам помощника главы государства, американские власти решили, что риск возможной передачи "Лабораторией Касперского" некоторых данных в Москву был слишком велик. Вашингтонская администрация, отметил Джойс, рассматривала "идею о том, что часть ПО, установленного в сетях, имеющее доступ к каждому файлу в этих сетях, будет в состоянии по усмотрению компании решать, что отправлять в ее облако (хранилище данных - прим. ТАСС) в России". "Для нас в правительстве это был неприемлемый риск", - сказал он во время конференции.

Джойс отметил, что вашингтонская администрация при принятии решения рассматривала возможность ответных мер со стороны России, в том числе и ограничение доступа американских компаний к российскому рынку. По его словам, Белый дом изучил "все элементы риска, как последствия для США, так и для их близких партнеров, а также для акционерного капитала наших союзников" и США.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

В заявлении отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

"Лаборатория Касперского" уверена, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ.

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