WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"

ТАСС, 24 июля. Местные органы власти и некоторые федеральные ведомства в США продолжают использовать антивирусные программы российской компании "Лаборатория Касперского", несмотря на ограничения, введенные администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

"Мы пользуемся ей, она работает хорошо, - заявил системный менеджер отделения федерального ведомства общественной защиты (управления, предоставляющего услуги бесплатных адвокатов - прим.ТАСС) в штате Коннектикут Джон Морриссон. - У нас не возникает никаких проблем, никаких вирусов тоже нет".

По информации издания, на данный момент программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используется на компьютерах в местных органах власти во многих штатах США, от Орегона до Коннектикута. Как отмечает издание, служащие в девяти регионах США заявили, что приобретали программы "Лаборатории Касперского" или обновления к ним в течение последних двух лет. Большинство из них заявили, что не собираются в ближайшем будущем искать замену антивирусу российской фирмы.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись спекуляции о том, что "Лаборатория Касперского" тесно связана с разведывательными службами РФ. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля при этом заявил в интервью агентству Associated Press о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.