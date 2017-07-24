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WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"

Экономика и бизнес
24 июля, 14:51 UTC+3 ТАСС

По информации издания, программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используется на компьютерах в местных органах власти от Орегона до Коннектикута

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Sergei Karpukhin

ТАСС, 24 июля. Местные органы власти и некоторые федеральные ведомства в США продолжают использовать антивирусные программы российской компании "Лаборатория Касперского", несмотря на ограничения, введенные администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

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"Мы пользуемся ей, она работает хорошо, - заявил системный менеджер отделения федерального ведомства общественной защиты (управления, предоставляющего услуги бесплатных адвокатов - прим.ТАСС) в штате Коннектикут Джон Морриссон. - У нас не возникает никаких проблем, никаких вирусов тоже нет".

По информации издания, на данный момент программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используется на компьютерах в местных органах власти во многих штатах США, от Орегона до Коннектикута. Как отмечает издание, служащие в девяти регионах США заявили, что приобретали программы "Лаборатории Касперского" или обновления к ним в течение последних двух лет. Большинство из них заявили, что не собираются в ближайшем будущем искать замену антивирусу российской фирмы.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись спекуляции о том, что "Лаборатория Касперского" тесно связана с разведывательными службами РФ. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля при этом заявил в интервью агентству Associated Press о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.

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