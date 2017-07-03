AP: Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Международная компания "Лаборатория Касперского" готова предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять возможные подозрения в США относительно ее деятельности. Об этом заявил глава фирмы Евгений Касперский в опубликованном в воскресенье интервью американскому агентству Associated Press (AP).

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"Если США нужно, мы можем раскрыть исходный код", - приводит агентство его слова на английском языке. Касперский добавил, что готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе США. "Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно", - указал глава компании.

Интерес со стороны ФБР

Касперский подтвердил информацию телеканала NBC о том, что сотрудники ФБР побеседовали примерно с десятком сотрудников "Лаборатории Касперского" в США. Он отметил, что не знает, чем именно интересовалось это ведомство. Глава компании указал, что в прошлом "Лаборатория Касперского" сотрудничала с правоохранительными органами США и России.

"В настоящее время связи с ФБР полностью утрачены", - приводит AP слова Касперского. Далее он пояснил: "Это означает, что, если происходит серьезное преступление, из-за чего российским правоохранительным органам нужно координироваться с ФБР, то, к сожалению, это невозможно".

Только на "светлой стороне"

Глава компании подчеркнул, что "Лаборатория Касперского" никогда не получала какой-либо поддержки со стороны властей. Он также отметил, что фирма занимается исключительно той деятельностью, которая направлена на обеспечение кибербезопасности. Касперский допустил, что власти неких стран, но не России, пытались подтолкнуть его к тому, чтобы заняться хакерской деятельностью.

Последнюю он назвал "темной стороной", подчеркнув, что неизменно отвергал такие предложения и никогда бы не занялся подобным в будущем. "Мы остаемся на светлой стороне, - сказал Касперский. - И никогда, никогда не переходим на темную сторону".

Он также отметил, что в компании работают, в том числе и бывшие сотрудники российских разведывательных служб. По его словам, "вероятнее всего, эти люди работают у нас в отделе продаж из-за их связей с властями". Как подчеркнул Касперский, структура внутренней сети в компании такова, что отдельный сотрудник не может воспользоваться ею в своих интересах.

"Это практически невозможно, - сказал он. - Поскольку, чтобы сделать это, нужен не один человек в компании, а группа, которая имеет доступ к различным элементам нашего технологического процесса. Это слишком сложно".

Инициатива в Сенате

Агентство Reuters 29 июня сообщило, что комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение "Лаборатория Касперского". Автор данного предложения демократ Джинн Шахин полагает, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают".

Канал NBC сообщил 28 июня, что представители ФБР посетили сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США. Как отмечалось, деятельность компании, чье антивирусное программное обеспечение широко используется в США, давно интересует американские власти. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".