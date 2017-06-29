Минкомсвязь рассчитывает, что США не введут запрет на ПО "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь России надеется, что в США не будут вводить запрет на использование российского ПО, сказал журналистам глава министерства Николай Никифоров, отвечая на вопрос о возможном запрете использования продуктов "Лаборатории Касперского".

"Я надеюсь, что такие решения приняты не будут. Если они будут приниматься, то РФ, конечно, всегда оставляет право применения каких-то ответных мер - как мы видим на примере сельского хозяйства", - сказал Никифоров.

Ранее комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить министерству обороны США использовать программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского". Как сообщило агентство Reuters, соответствующую поправку в проект бюджета ведомства вынесли на обсуждение в минувшую среду.

Автор рекомендации сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают". Группа конгрессменов и представителей администрации президента США сошлись во мнении, что российской компании - разработчику антивирусного ПО "нельзя доверить защиту чрезвычайно важной системы, в особенности компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности", добавила Шахин.

Для того чтобы вступить в силу, законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего он отправляется на подпись президенту США.

"Там (в США) постоянно обсуждается, как бы не использовать российское ПО, хотя оно широко представлено. Я не думаю, что вообще такой язык односторонних санкций как-то продуктивен, потому что РФ тоже может пойти таким путем", - сказал Никифоров.

В ноябре 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2016 года госорганы должны закупать софт из спецреестра российского ПО, если не докажут, что аналогов необходимого им иностранного софта у отечественных разработчиков нет.

"Да, у нас реестр отечественного ПО, который имеет определенный приоритет. Но поверьте, в США еще более жесткие протекционистские меры для их поддержки", - заявил Никифоров и напомнил, что в России по-прежнему широко используется американское ПО. "Мы не опускаемся до такого режима, когда прямо что-то запрещаем", - заключил он.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что представители ФБР посетили во вторник вечером сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США. Как отмечалось, деятельность компании, чье антивирусное программное обеспечение широко используется в США, давно интересует американские власти. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что владелец компании Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".

Телеканал также приводил заявление "Лаборатории Касперского", в котором компания подчеркивала, что "не имеет связей" с властями каких-либо стран и "никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках осуществления кибершпионажа".