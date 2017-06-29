Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязь рассчитывает, что США не введут запрет на ПО "Лаборатории Касперского"

Экономика и бизнес
29 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам главы ведомства Николая Никифорова, он не считает, что "вообще такой язык односторонних санкций как-то продуктивен, потому что РФ тоже может пойти таким путем"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь России надеется, что в США не будут вводить запрет на использование российского ПО, сказал журналистам глава министерства Николай Никифоров, отвечая на вопрос о возможном запрете использования продуктов "Лаборатории Касперского".

"Я надеюсь, что такие решения приняты не будут. Если они будут приниматься, то РФ, конечно, всегда оставляет право применения каких-то ответных мер - как мы видим на примере сельского хозяйства", - сказал Никифоров.

Ранее комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить министерству обороны США использовать программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского". Как сообщило агентство Reuters, соответствующую поправку в проект бюджета ведомства вынесли на обсуждение в минувшую среду.

Автор рекомендации сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают". Группа конгрессменов и представителей администрации президента США сошлись во мнении, что российской компании - разработчику антивирусного ПО "нельзя доверить защиту чрезвычайно важной системы, в особенности компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности", добавила Шахин.

Для того чтобы вступить в силу, законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего он отправляется на подпись президенту США.

"Там (в США) постоянно обсуждается, как бы не использовать российское ПО, хотя оно широко представлено. Я не думаю, что вообще такой язык односторонних санкций как-то продуктивен, потому что РФ тоже может пойти таким путем", - сказал Никифоров.

В ноябре 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2016 года госорганы должны закупать софт из спецреестра российского ПО, если не докажут, что аналогов необходимого им иностранного софта у отечественных разработчиков нет.

"Да, у нас реестр отечественного ПО, который имеет определенный приоритет. Но поверьте, в США еще более жесткие протекционистские меры для их поддержки", - заявил Никифоров и напомнил, что в России по-прежнему широко используется американское ПО. "Мы не опускаемся до такого режима, когда прямо что-то запрещаем", - заключил он.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что представители ФБР посетили во вторник вечером сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США. Как отмечалось, деятельность компании, чье антивирусное программное обеспечение широко используется в США, давно интересует американские власти. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что владелец компании Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".

Телеканал также приводил заявление "Лаборатории Касперского", в котором компания подчеркивала, что "не имеет связей" с властями каких-либо стран и "никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках осуществления кибершпионажа".

Смотрите также

Сенат США может запретить военным использовать продукты "Лаборатории Касперского"

СМИ: агенты ФБР провели беседы с сотрудниками "Лаборатории Касперского" в США

"Лаборатория Касперского": число вирусов для "умных" устройств выросло вдвое с начала года

"Ъ": Касперский не намерен превращать "Лабораторию" в семейный бизнес

ФАС: Microsoft дискриминировала сторонних производителей антивирусного ПО

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Персоны
Никифоров, Николай Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама