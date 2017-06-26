"Лаборатория Касперского": число вирусов для "умных" устройств выросло вдвое с начала года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количество вредоносных программ для устройств "интернета вещей" превысило 7 тыс., при этом больше половины из них появилось за первую половину текущего года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

В 2013 году вирусов для "умных" устройств было всего 46, в 2014 году их число выросло до 193, а в 2015 году достигло почти 700. По данным "Лаборатории Касперского" в 2016 году было зафиксировано 3,2 тыс. образцов вредоносного ПО для "умных" гаджетов, а по итогам первой половины 2017 года их число превысило 7,2 тыс. При этом, согласно данным Gartner, всего в мире на данный момент есть более 6 млрд "умных" устройств.

Специалисты "Лаборатории Касперского" провели эксперимент: создали несколько ловушек, которые имитировали различные "умные" устройства. Хакеры почти сразу же попытались подключиться к этим устройствам, за сутки было зарегистрировано несколько десятков тысяч обращений.

Чаще всего эксперты наблюдали атаки с IP-камер и видеорегистраторов - на их долю пришлось более 63% всех обращений к созданным ловушкам. Около 16% составили различные сетевые устройства и маршрутизаторы. Всего 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, принтеры и устройства "умного дома". Остальные 20% устройств однозначно опознать не удалось.

По данным эксперимента, наибольшее число атак на ловушки было произведено из Китая (14%), на втором месте - Вьетнам (12%), на третьем - Россия (7%). Примерно по 6% пришлось на Бразилию, Турцию и Тайвань.

"Безопасность "умных" устройств - очень серьезная проблема, и мы все должны о ней задуматься. Прошлый год показал, что это не просто возможная, а вполне реальная угроза", - прокомментировал результаты исследования эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Владимир Кусков. По его словам, число вредоносных программ для таких устройств будет и дальше увеличиваться. "Одной из точек роста может стать, например, рынок DDoS-атак. Высокая конкуренция на нем подталкивает злоумышленников к поиску новых ресурсов, которые помогли бы им устраивать все более мощные атаки", - отметил эксперт.