Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лаборатория Касперского": число вирусов для "умных" устройств выросло вдвое с начала года

Экономика и бизнес
26 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В 2013 году вирусов для "умных" устройств было всего 46, в 2014 году их число выросло до 193, а в 2015 году достигло почти 700

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количество вредоносных программ для устройств "интернета вещей" превысило 7 тыс., при этом больше половины из них появилось за первую половину текущего года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

В 2013 году вирусов для "умных" устройств было всего 46, в 2014 году их число выросло до 193, а в 2015 году достигло почти 700. По данным "Лаборатории Касперского" в 2016 году было зафиксировано 3,2 тыс. образцов вредоносного ПО для "умных" гаджетов, а по итогам первой половины 2017 года их число превысило 7,2 тыс. При этом, согласно данным Gartner, всего в мире на данный момент есть более 6 млрд "умных" устройств.

Специалисты "Лаборатории Касперского" провели эксперимент: создали несколько ловушек, которые имитировали различные "умные" устройства. Хакеры почти сразу же попытались подключиться к этим устройствам, за сутки было зарегистрировано несколько десятков тысяч обращений.

Чаще всего эксперты наблюдали атаки с IP-камер и видеорегистраторов - на их долю пришлось более 63% всех обращений к созданным ловушкам. Около 16% составили различные сетевые устройства и маршрутизаторы. Всего 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, принтеры и устройства "умного дома". Остальные 20% устройств однозначно опознать не удалось.

По данным эксперимента, наибольшее число атак на ловушки было произведено из Китая (14%), на втором месте - Вьетнам (12%), на третьем - Россия (7%). Примерно по 6% пришлось на Бразилию, Турцию и Тайвань.

"Безопасность "умных" устройств - очень серьезная проблема, и мы все должны о ней задуматься. Прошлый год показал, что это не просто возможная, а вполне реальная угроза", - прокомментировал результаты исследования эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Владимир Кусков. По его словам, число вредоносных программ для таких устройств будет и дальше увеличиваться. "Одной из точек роста может стать, например, рынок DDoS-атак. Высокая конкуренция на нем подталкивает злоумышленников к поиску новых ресурсов, которые помогли бы им устраивать все более мощные атаки", - отметил эксперт.

Смотрите также

"Ъ": Касперский не намерен превращать "Лабораторию" в семейный бизнес

"Лаборатория Касперского" открыла центр исследований и разработок в Израиле

"Лаборатория Касперского": кибератаки на промышленные компании стоят им $0,5 млн в год

РЖД и "Лаборатория Касперского" будут вместе бороться с киберугрозами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
2
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
3
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама