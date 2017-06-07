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РЖД и "Лаборатория Касперского" будут вместе бороться с киберугрозами

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 11:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и "Лаборатория Касперского" в рамках работы бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности.

Соглашение по информационной безопасности включает в себя антивирусную защиту, тестирование систем и средств на предмет киберзащищенности, защиту информационных систем от проникновения, мошенничества и утечек информации, использование решений для защиты индустриальных сетей, информирование об актуальных и сложных угрозах.

Сотрудничество двух компаний должно повысить уровень защищенности РЖД от существующих и потенциальных кибернетических угроз, а также снизить риски, возникающие в связи с увеличением степени цифровизации бизнеса.

Как сообщалось ранее, РЖД оказались в числе компаний, чьи компьютеры затронула глобальная хакерская атака 12 мая. Президент РЖД Олег Белозеров тогда сообщил, что вирусная атака WannaCry затронула системы РЖД, но никак не повлияла на работу сервисов компании.

Также хакерскому нападению подверглись системы МЧС, МВД, Сбербанка, "Вымпелкома" и "Мегафона". В этот день, по оценке "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.

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