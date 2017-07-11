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"Лаборатория Касперского" опровергла утверждения Bloomberg о наличии тесных связей с ФСБ

Экономика и бизнес
11 июля, 22:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

В компании отметили, что "Лаборатория Касперского" регулярно работает с властями и правоохранительными органами по всему миру "для борьбы против киберпреступности"

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Российская компания "Лаборатория Касперского" опровергла утверждения американского агентства Bloomberg о наличии у нее недопустимых связей с ФСБ. Соответствующее заявление было размещено на сайте компании на английском языке во вторник.

"Несмотря на то, сколь неверно интерпретируются факты, с тем, чтобы они согласовывались с бездоказательной и ложной версией, "Лаборатория Касперского" и ее руководство не имеют ненадлежащих связей с каким-либо властями. Компания регулярно работает с властями и правоохранительными органами по всему миру с единственной целью - для борьбы против киберпреступности", - говорится в документе.

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В заявлении разъясняется, что утверждения агентства о том, что компания помогает ФСБ выявлять место расположения хакеров, не соответствуют действительности. В "Лаборатория Касперского" при этом подчеркнули, что она в соответствии с законом "помогает правоохранительным органам по всему миру противодействовать угрозам в киберпространстве, в том числе в России" путем предоставления технических данных о вредоносных программах и кибератках. Эта деятельность однако не предполагает попытки установить, где находятся хакеры или осуществления в отношении них кибератак.

В "Лаборатория Касперского" подчеркнули, что, вопреки утверждениям Блумберг, не занимаются какими-либо секретными проектами с российскими властями и не получали от них соответствующих предложений. В компании также указали, что не подтверждали подлинность неких электронных писем, на основе которых был подготовлен материал агентства. В статье Блумберг говорилось, будто такое подтверждение было получено.

Инициатива в Сенате

Агентство Reuters 29 июня сообщило, что комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского". Автор данного предложения демократ Джинн Шахин полагает, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают".

Канал NBC сообщил 28 июня, что представители ФБР посетили сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США. Как отмечалось, деятельность компании, чье антивирусное программное обеспечение широко используется в США, давно интересует американские власти. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считают, что Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".

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