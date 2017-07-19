Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирм

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Депутат Сейма (парламента) Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Лауринас Касчюнас предложил внести российскую компанию "Лаборатория Касперского" в список ненадежных. С письмом такого содержания парламентарий обратился в среду к руководителям Департамента госбезопасности и Государственной службы общественных закупок.

Касчюнас считает, что Литве необходимо последовать за США, где неделю назад администрация президента Дональда Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. "Такому примеру для обеспечения кибернетической безопасности должна последовать и Литва", - утверждал консерватор.

Он призвал структуры, в которые направил обращение, "оценить возможности внесения "Лаборатории Касперского" в список ненадежных поставщиков".

Российская компания отвергла подозрения США в политических связях с каким бы то ни было государством мира и ведении кибернетического шпионажа. "Считаем, что это политизированное решение", - оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявленные США санкции против "Лаборатории Касперского".

Предлагающий Вильнюсу присоединиться к ним Касчюнас только в текущем году стал инициатором идеи объявить запрещенную в стране Компартию преступной организацией, введения цензуры на кинопродукцию "для предотвращения распространения с помощью кино враждебной по отношению к Литве пропаганды" и регулирования объемов трансляции российской продукции на телеканалах Литвы, которые якобы "являются чрезмерными и могут вредно влиять на сознание людей".