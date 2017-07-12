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Глава РСПП назвал решение США по "Лаборатории Касперского" шагом в неверном направлении

Экономика и бизнес
12 июля, 10:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Ранее Reuters сообщило, что администрация президента США исключила российскую компанию из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования госструктурами

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Ограничение использования продукции компании "Лаборатория Касперского" в США - это шаг в неправильном направлении. Такое мнение высказал ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах выставки "Иннопром". Он отметил, что действия американской администрации не соответствуют заявлениям президента США Дональда Трампа, которые он сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге.

"Это (ограничение на использование продукции "Лаборатории Касперского" в США - прим. ТАСС) - шаг в неправильном направлении, и особенно обидно, что это (произошло - прим. ТАСС) после встречи в Гамбурге, где Трамп говорил прямо противоположное", - сказал он.

"Напрасно американская администрация и Конгресс считают, что сотрудничество в области кибербезопасности с Россией невозможно. Хотя Трамп в Гамбурге заявил о своей готовности сотрудничать в Россией, он, вернувшись в Вашингтон, скорее согласился с Конгрессом и меры против "Касперского" это подтверждают", - добавил Шохин.

Глава РСПП отметил, что национализация кибербезопасности в целом - это определенная тенденция. "Мы тоже пытаемся перейти на собственный софт и серверы размещаем на территории России. Но поскольку "Лаборатория Касперского" объявила о готовности раскрыть ключи шифрования - то есть дать все каналы контроля - здесь ( в действиях американской администрации - прим. ТАСС) явное ограничение бизнеса, который готов быть открытым, прозрачным", - заключил Шохин.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами, сообщало агентство Reuters. В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись спекуляции о том, что "Лаборатория Касперского" тесно связана с разведывательными службами РФ. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля при этом заявил в интервью американскому агентству AP о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять возможные подозрения.

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