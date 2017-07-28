Reuters: Конгресс США запросил у госведомств документы по "Лаборатории Касперского"

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ТАСС, 28 июля. Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям запросил у 22 государственных ведомств страны информацию, связанную с использованием программного обеспечения российской компании "Лаборатория Касперского". Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
По данным агентства, запросы были сделаны в четверг и затрагивают всю документацию вокруг продуктов "Лаборатории Касперского", начиная с 1 января 2013 года, в том числе внутренние оценки рисков. Власти также запросили списки систем, государственных подрядчиков и субподрядчиков, которые используют продукцию компании.
Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами.
В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись спекуляции о том, что "Лаборатория Касперского" тесно связана с разведывательными службами РФ. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля при этом заявил в интервью американскому агентству Associated Press о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.