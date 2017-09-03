Сентябрьские "заморозки": отношениям России и США грозит новое охлаждение

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия лишилась в субботу сразу трех своих дипломатических представительств на территории США. Под фактический контроль американских властей перешли торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а генеральное консульство в Сан-Франциско потеряло возможность продолжать работу.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин, в комплексе генконсульства в Сан-Франциско, на территории которого в том числе проживают дипломаты, будет блокирована американской стороной служебная зона.

"В Сан-Франциско люди остаются, там они проживают. Там запрещено использовать (здание генконсульства - здесь и далее прим. ТАСС) в дипломатических целях. Там будет опечатана служебная зона. А в жилой зоне они могут продолжать оставаться", - пояснил Лахонин.

При этом он подтвердил, что торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке теперь на практике контролируются американцами. "Здесь [в Вашингтоне] запрещен доступ [россиян к торгпредству]", - уточнил официальный представитель посольства.

Тем не менее, подчеркнул он, три упомянутых объекта по-прежнему являются российской госсобственностью. "Все остается в собственности России", - заявил Лахонин.

"Конечно, мы считаем, что это грубейшее нарушение всего и вся", - оценил нынешние действия американской стороны пресс-секретарь посольства.

"Яркий пример вандализма"

Со своей стороны торговый представитель России в США Александр Стадник охарактеризовал в беседе с журналистами шаги Вашингтона как яркий пример вандализма в международных отношениях. "Если в двух словах, то мы стали свидетелями яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом", - убежден Стадник.

"Мы работали в круглосуточном режиме, и, конечно, старались максимально увезти все то, чтобы обеспечить наше дальнейшее функционирование в полном объеме и нормальное проживание сотрудников на новых местах. <...> Все, что необходимо для работы и жизни сотрудников, мы вывезли", - отметил Стадник. На вопрос корреспондента ТАСС о том, чинила ли американская сторона какие-либо препятствия в ходе вывоза имущества, он ответил: "Нам было не до того, чтобы смотреть, кто нам что чинит".

"Пока мы размещаемся на территории нашего основного российского загранпредставительства - посольства. <...> Наша работа продолжается. Как и где - мы официально в ближайшее время сообщим", - добавил дипломат. По его словам, детали, связанные с обеспечением дальнейшей деятельности торгпредства, прояснятся по мере развития ситуации, когда сотрудники миссии, как выразился Стадник, смогут "хотя бы подключиться к (электрическим) розеткам".

Под колпаком у Госдепартамента

Здание торгпредства России в Вашингтоне перешло под контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента. Корреспондент ТАСС стал очевидцем того, как у этой госсобственности России в столице США выставили американскую охрану.

Стадник подтвердил, что, по мнению американской стороны, дипломатический иммунитет с комплекса снят. "Они с двух часов по местному времени (21:00 мск - прим. ТАСС) так не считают", - отметил Стадник, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС вопрос о том, есть ли теперь у торгпредства дипломатический иммунитет.

К комплексу торгпредства было стянуто около десятка автомашин различных правоохранительных органов США, в том числе внедорожники черного цвета без каких-либо опознавательных надписей. У здания дежурили как полицейские в форме, так и сотрудники американских компетентных органов в штатском. Корреспондент ТАСС попытался побеседовать с представителем правоохранительных органов, который производил впечатление старшего на месте событий, поскольку к нему постоянно подходили другие его коллеги. "Мне не разрешено, извините", - коротко, но вежливо сказал сотрудник правоохранительных органов, когда корреспондент ТАСС представился и объяснил, что хотел бы задать пару вопросов.

Американский представитель, впрочем, подтвердил, что торгпредство перешло под фактический контроль Службы дипломатической безопасности (СДБ) Госдепартамента США. На прямой вопрос на эту тему он ответил утвердительно, но никаких других комментариев не дал, лишь протянув корреспонденту ТАСС листок бумаги, на котором была изложена контактная информация пресс-службы Госдепартамента. СДБ - это "силовое" подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного ведомства. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет высокопоставленных иностранных должностных лиц в США.

Осмотр объектов

Должностные лица США произвели осмотр всех трех дипломатических миссий. В Вашингтоне они, как уточнил Лахонин, заявили российским дипломатам, что намерены произвести съемку здания торгпредства после его фактического перехода под контроль американской стороны.

"Наши сотрудники покинули территорию торгпредства. Представители американских властей там остаются. Что они там делают сейчас, не известно. Было заявлено, что они там будут проводить съемку", - рассказал официальный представитель посольства.

Согласно изложенной им информации, к осмотру были допущены двое сотрудников российского посольства. "Они присутствовали при осмотре. Двое сотрудников посольства", - отметил Лахонин.

Вместе с тем он указал, что российские дипломаты получили возможность наблюдать только за частью такой деятельности американских должностных лиц. "Да, на каком-то этапе им (российским дипломатам - прим. ТАСС) сказали покинуть территорию", - заявил пресс-секретарь посольства.

Реакция МИД

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Как сообщило Министерство иностранных дел России, оно вызвало в субботу советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри и вручило ему ноту протеста "в связи с намерением американских властей устроить обыск" в торгпредстве, "хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом".

По свидетельству МИД, он рассматривает "нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

"Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - предупредили на Смоленской площади.