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В генконсульстве РФ в Сан-Франциско не комментируют ситуацию вокруг диппредставительства

Политика
2 сентября, 22:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что американские должностные лица намерены провести досмотр торгового представительства РФ в Вашингтоне

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Сан-Франциско не комментирует ситуацию вокруг данного диппредставительства, где, как ранее заявил МИД РФ, американские власти намерены провести обыск. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель дипмиссии.

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"Генконсульство закрыто. Мы ничего комментировать не будем", - отметил он.

Ранее руководитель пресс-службы российского посольства в США Николай Лахонин сообщил ТАСС, что американские должностные лица намерены провести досмотр торгового представительства РФ в Вашингтоне.

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу назвала новое ограничение деятельности российских диппредставительств в США грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что, помимо очередного "рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности", требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России. По словам Захаровой, американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет.

В субботу МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри и вручил ему ноту протеста "в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве" в Вашингтоне.

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