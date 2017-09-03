МИД РФ опубликовал видео "осмотра" российского генконсульства в Сан-Франциско

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МИД РФ разместил в субботу на своей официальной странице в Facebook видеозаписи, сделанные в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, а также у российского торгового представительства в Вашингтоне.
"В этом и следующих постах - фото и видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений, - говорится в подписи к первому из опубликованных видео. - Начинаем с материалов из Генерального консульства России в Сан-Франциско, в котором ФБР проводит обыск".
31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.
О том, что в здании торгпредставительства РФ в Вашингтоне начались обыски в субботу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин. Ранее МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри и вручил ему ноту протеста "в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве" в Вашингтоне.
Официальный представитель МИд РФ Мария Зазарова в социальной сети Facebook пообещала, что "в официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото- и видеоматериалы об этом торжестве демократии".