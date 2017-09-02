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ФБР отказывается давать комментарии по ситуации вокруг дипмиссий России в США

Международная панорама
2 сентября, 20:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В пресс-службе ФБР не назвали причины, по которым американская сторона, судя по сведениям МИД РФ, планирует проводить обыски в торгпредстве в Вашингтоне и генконсульстве в Сан-Франциско

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США наотрез отказалось прояснять ситуацию вокруг торгпредства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, на которых, по заявлению Москвы, американские спецслужбы готовятся провести обыски.

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"Спасибо за запрос. В настоящее время я переадресую вас в Госдепартамент США за дополнительной информацией", - сказала в субботу корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы столичного управления ФБР Николь Шваб. Она оставила без ответа вопросы о том, по каким причинам и на каких основаниях американская сторона, судя по сведениям МИД России, планирует проводить обыски в торгпредстве в Вашингтоне и генконсульстве в Сан-Франциско.

Во внешнеполитическом ведомстве два аналогичных запроса корреспондента ТАСС, в том числе поясняющий, что к Госдепартаменту по этому делу направляет ФБР, проигнорировали.

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Как сообщила ранее пресс-служба Министерства иностранных дел России, оно вызвало советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри и вручило ему ноту протеста "в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве" в Вашингтоне. Данное здание "находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", подчеркнул МИД.

Днем ранее его официальный представитель Мария Захарова отметила, что "американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет".

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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