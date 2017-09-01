Косачев назвал нарушением Венской конвенции возможные обыски в генконсульстве РФ в США

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Возможные действия США по обыску служебных и жилых помещений российского диппредставительства в Сан-Франциско станут грубым нарушением положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его комментарий появился в пятницу на странице в социальной сети Facebook.
"Оставляя за скобками политическую и юридическую неправомочность решения о закрытии в принципе, решительно отрицаю право на проникновение американцев в служебные и жилые помещения генконсульства со ссылкой на то, что оно более не функционирует. Дело в том, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а это базовый и абсолютно бесспорный документ в данной сфере, безусловно признанный и США, четко зафиксировано, что даже в случае войны между государствами привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительств (читай - неприкосновенность) сохраняются до момента их отъезда из страны пребывания (ст. 39, п.2)", - считает сенатор.
По его словам, заявленные намерения и возможные последующие действия американских властей в отношении обысков помещений генконсульства России в Сан-Франциско являются "однозначным, грубым и беспрецедентным нарушением" Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обязательств США по этой Конвенции.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, "для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения".
Госдепартамент США в четверг объявил о том, что Вашингтон потребовал от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Высокопоставленный представитель администрации США пояснила позднее на специальном брифинге для журналистов, что речь идет о торговых представительствах. Она уточнила, что США не предписывали российской стороне отправить персонал, занятый в этих учреждениях, на родину. Эти российские специалисты могут продолжать работать в США.