МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МИД России выражает решительный протест в связи с новым ограничением деятельности дипломатических представительств РФ в США. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, размещенном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"Выражаем решительный протест в связи с действиями Вашингтона, игнорирующими международное право, и, как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер. Это не наш выбор. Его нам навязывают", - указала дипломат.

Захарова назвала решение Вашингтона грубейшим нарушением международного права. "Данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Он даже превосходит то, до чего в Вашингтоне додумывались ранее, включая экспроприацию администрацией Обамы в декабре прошлого года, несмотря на иммунитет, загородных жилых комплексов посольства России и постоянного представительства при ООН", - указала она.

"Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, меры Вашингтона создают угрозу для безопасности российских граждан. "Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", - подчеркивается в комментарии.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения, - отмечается в документе. - Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР.

Госдепартамент США 31 августа объявил о том, что Вашингтон потребовал от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Высокопоставленный представитель администрации США пояснила позднее на специальном брифинге для журналистов, что речь идет о торговых представительствах. Она уточнила, что США не предписывали российской стороне отправить персонал, занятый в этих учреждениях, на родину. Эти российские специалисты могут продолжать работать в США.