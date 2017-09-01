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Посольство РФ рассчитывает, что настрой США на нормализацию отношений будет реализован

Политика
1 сентября, 19:45 дата обновления: 1 сентября, 20:02 UTC+3

В диппредставительстве отметили, что не собираются "скатываться к истерии и краю конфронтации"

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что заявленный администрацией США настрой на нормализацию двусторонних отношений в итоге будет реализован. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте посольства РФ в Вашингтоне.

"По-прежнему рассчитываем, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений, контактов в итоге будет реализован. Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран", - отмечается в документе.

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В посольстве отметили, что требование Вашингтона закрыть российские генконсульства в Сан-Франциско и два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке является "очередным витком спирали дипломатических выпадов". "Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений", - указывается в документе.

В посольстве отмечают, что предпринятые американскими властями шаги создают "проблемы для простых людей" и вредят экономическому сотрудничеству двух государств. В целом это "не отвечает общим интересам России и США", подчеркивается в заявлении.

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