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В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США

Политика
1 сентября, 16:39 дата обновления: 1 сентября, 16:44 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Помощник президента выразил сожаление по поводу того, что Вашингтон "продолжает громить" отношения с Москвой, не задумываясь о последствиях

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Помощник президента Юрий Ушаков назвал рейдерским захватом лишение дипмиссии РФ возможности пользоваться шестью объектами в США, пять из которых имеют дипломатическую неприкосновенность.

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"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают генконсульства. То есть пять объектов, которые находились в нашей собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были награждены дипломатической неприкосновенностью. Еще забрали одну точку - офис торгпредства в Нью-Йорке, который мы арендовали. То есть шесть точек забрали - пять в нашей собственности и один арендованный. Это просто рейдерский захват какой-то. Мы будем думать, как отвечать", - сказал Ушаков.

Он уточнил, что накануне США ограничили количество разрешенных пунктов въезда в страну и сокращают число сотрудников, которым разрешаются поездки за пределы 25-мильной зоны от посольства в Вашингтоне. "То есть не только собственность отняли, но и затрудняют деятельность нашего посольства, наших дипредставительств. Будем думать, как ответить. С одной стороны, конечно, не хочется вообще в клинч входить, потому что кто-то должен проявить благоразумие и прекратить такое тяжелое состояние наших двусторонних отношений", - считает Ушаков.

"Администрация США продолжает громить двусторонние отношения с РФ"

Помощник президента выразил сожаление по поводу того, что Вашингтон "продолжает громить" отношения с Москвой, не задумываясь о последствиях. "Что я могу сказать. Администрация США продолжает громить двусторонние отношения, и может быть даже не задумываясь о последствиях не только для наших двух стран, но и о последствиях для международной стабильности в целом. Это может вызвать только сожаление и досаду", - сказал Ушаков.

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Он отметил, что подобные действия США еще дальше загоняет в тупик двусторонние отношения. Кроме того, Ушаков замечает, что эти действия расходятся с заявлениями на высшем уровне, которые делали американские представители о готовности к нормализации сотрудничества. "То есть речь идет о дальнейшей эскалации напряженности в двустороннем контексте. Мы сожалеем об этом, ну и естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить", - сказал Ушаков.

"Недружественные шаги США приобретают нескончаемый оборот"

Помощник президента также заявил, что недружественные шаги США приобретают нескончаемый оборот. "Все вот эти недружественные шаги какой-то нескончаемый оборот приобретают, что не может не вызывать с какой-то стороны удивление, а с какой-то - сожаление", - сказал он.

В числе прочих недружественных шагов американской стороны Ушаков напомнил ситуацию с высылкой администрацией бывшего президента США Барака Обамы под Новый год российских дипломатов и изъятием дипломатической собственности РФ.

Ситуация с визами

Ушаков также уверен, что США будут достаточно быстро выдавать въездные визы в случаях, когда это выгодно Вашингтону. "Насколько я понимаю, когда выгодно американцы будут визы выдавать достаточно быстро. То, что они закрывают торгпредства, что это? Готовность к развитию торгово-экономических отношений или что? Это сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а сигнал о том, чтобы их добить и дальше", - сказал помощник президента.

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Санкции в отношении России Приостановка выдачи россиянам виз США Ситуация с российской дипсобственностью в США
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