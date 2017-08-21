Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

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Посольство США в России объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам c 23 августа.
При этом процесс отмены заранее назначенных собеседований был запущен 21 августа, в 9:00 по московскому времени.
К неиммиграционным визам относятся визы для туристических и деловых поездок, студенческие и рабочие визы, визы для участников программ обмена, транзитные визы и визы для членов экипажа, визы для спортсменов, деятелей искусства и артистов, журналистов и работников СМИ, для домашнего обслуживающего персонала, врачей, служителей культа.
Все зависит от того, где именно подавать документы на визу.
В Москве эта услуга американского посольства будет восстановлена 1 сентября, но "в значительно сокращенном объеме".
Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке прекратят выдачу неиммиграционных виз "на неопределенный срок".
В расширенной версии заявления американское посольство поясняет, что в консульствах эта услуга будет оставаться недоступной до тех пор, пока "будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации".
После июльского голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям МИД РФ заявил о сокращении американского дипломатического и технического персонала на 755 человек — до 455. Именно столько российских дипломатов и технических сотрудников сейчас находится в США.
Российское решение не имеет временных ограничений.
Американские консульства продолжат работу, но спектр предоставляемых ими услуг для граждан России значительно сократится.
При этом услуги для американских граждан, такие как оформление паспортов, свидетельств о рождении, оказание помощи пострадавшим от преступлений и выдача экстренных займов, будут оказываться в штатном режиме.
"Защита и обеспечение безопасности граждан США за рубежом является одним из наших самых важных приоритетов", — поясняет посольство США в Москве.
Заранее назначенные собеседования в консульствах будут отменены, а в посольстве в Москве — переназначены. Кроме того, подававшие на визу в консульствах могут сделать это повторно, но уже в Москве.
Тех российских граждан, которые будут затронуты ограничениями, посольство оповестит по электронной почте.
Оплатившие консульский сбор (действителен в течение одного года с момента оплаты) россияне не смогут получить свои деньги обратно.