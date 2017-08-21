Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

Все зависит от того, где именно подавать документы на визу.

В Москве эта услуга американского посольства будет восстановлена 1 сентября, но "в значительно сокращенном объеме".

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке прекратят выдачу неиммиграционных виз "на неопределенный срок".

В расширенной версии заявления американское посольство поясняет, что в консульствах эта услуга будет оставаться недоступной до тех пор, пока "будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации".