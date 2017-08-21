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Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

Международная панорама
21 августа, 15:46 UTC+3

Получить неиммиграционную визу в США россияне смогут только в сентябре. В консульствах эта услуга будет свернута на неопределенный срок

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Сотрудник полиции у здания американского посольства в Москве

Сотрудник полиции у здания американского посольства в Москве

© Андрей Махонин/ТАСС

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Что произошло?

Посольство США в России объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам c 23 августа.

При этом процесс отмены заранее назначенных собеседований был запущен 21 августа, в 9:00 по московскому времени.

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Что такое неиммиграционные визы?

К неиммиграционным визам относятся визы для туристических и деловых поездок, студенческие и рабочие визы, визы для участников программ обмена, транзитные визы и визы для членов экипажа, визы для спортсменов, деятелей искусства и артистов, журналистов и работников СМИ, для домашнего обслуживающего персонала, врачей, служителей культа.

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И надолго?

Все зависит от того, где именно подавать документы на визу.

В Москве эта услуга американского посольства будет восстановлена 1 сентября, но "в значительно сокращенном объеме".

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке прекратят выдачу неиммиграционных виз "на неопределенный срок".

В расширенной версии заявления американское посольство поясняет, что в консульствах эта услуга будет оставаться недоступной до тех пор, пока "будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации".

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Что это за ограничения?

После июльского голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям МИД РФ заявил о сокращении американского дипломатического и технического персонала на 755 человек — до 455. Именно столько российских дипломатов и технических сотрудников сейчас находится в США.

Российское решение не имеет временных ограничений.

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А что будет с консульствами?

Американские консульства продолжат работу, но спектр предоставляемых ими услуг для граждан России значительно сократится.

При этом услуги для американских граждан, такие как оформление паспортов, свидетельств о рождении, оказание помощи пострадавшим от преступлений и выдача экстренных займов, будут оказываться в штатном режиме.

"Защита и обеспечение безопасности граждан США за рубежом является одним из наших самых важных приоритетов", — поясняет посольство США в Москве.

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Что мне делать, если я уже подал(а) документы на визу?

Заранее назначенные собеседования в консульствах будут отменены, а в посольстве в Москве — переназначены. Кроме того, подававшие на визу в консульствах могут сделать это повторно, но уже в Москве.

Тех российских граждан, которые будут затронуты ограничениями, посольство оповестит по электронной почте.

Оплатившие консульский сбор (действителен в течение одного года с момента оплаты) россияне не смогут получить свои деньги обратно.

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Приостановка выдачи россиянам виз США
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