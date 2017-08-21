Сроки ожидания собеседования на получение визы США для россиян увеличатся с осени

ТАСС, 21 августа. Власти США объявили об увеличении с 1 сентября сроков ожидания вызова на собеседование в консульский отдел посольства США в Москве по заявке на получение американской визы. Об этом сообщается в понедельник в соответствующем разделе сайта американского внешнеполитического ведомства.

Согласно обновленной информации, в данный момент срок вызова на собеседование на получение обычной туристической визы составляет 85 календарных дней, студенческой визы - 36 дней, всех других неиммиграционных виз - 53 дня. По состоянию на 9 августа эти сроки составляли 52, 30 и 45 дней соответственно.

21 августа посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести количество американских дипломатических и технических сотрудников в РФ в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник выразил мнение, что США, приостанавливая выдачу виз, пытаются вызвать недовольство граждан РФ действиями российских властей. Он также усомнился в том, что ограничения на выдачу виз вводятся в связи с сокращением численности сотрудников американской дипмиссии в результате контрмер США.