США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженности

ТАСС, 1 сентября. Госдепартамент в четверг уведомил Россию о выполнении предписания МИД РФ по сокращению к 1 сентября численности сотрудников американских дипмиссий в России до 455 человек. Одновременно Вашингтон объявил об обещанных ответных мерах: России предлагается закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также по одному дипломатическому объекту в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Таким образом, США продолжили эскалацию напряженности, позиционируя свои решения как ответ на действия России, которые, как не раз подчеркивали в Москве, являлись отсроченной реакцией на высылку 35 российских дипломатов и арест дипсобственности РФ в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в конце 2016 года.

Сложная математика

Президент Владимир Путин 30 июля в интервью ВГТРК сообщил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США.

Сколько именно дипломатов США покинули Россию и сколько было уволено российских граждан, работающих в дипмиссии, на данный момент остается загадкой.

"Что касается численности и состава уволенных, отправленных домой - это вопрос, конечно, к американской стороне, - сказала в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. - Мы, к сожалению, наверное, для вас, не знаем даже официального ответа на вопрос о численности в принципе [сотрудников] загранучреждений США на территории Российской Федерации".

В самом посольстве также уклонились от ответа на этот вопрос. "Давайте не будем вдаваться в подробности о цифрах. Некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США", - говорил посол США в РФ Джон Теффт в интервью ТАСС 23 августа.

Кроме того, отметил он, "есть также американцы, которые готовились к работе в России, учили русский язык, но теперь они не приедут сюда". "Конечно, потеряют работу много российских сотрудников", - констатировал дипломат.

Ответ на ответ

Сразу после объявления о сокращении штата американской дипмиссии в соответствии с требованиями Москвы Вашингтон потребовал закрыть ко 2 сентября генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта.

Высокопоставленный представитель администрации США на специальном брифинге для журналистов пояснила, что речь идет о торговых представительствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Она также уточнила, что США не предписывали российской стороне отправить персонал, занятый в этих учреждениях, на родину. Эти российские специалисты могут продолжать работать в США, подтвердила представитель администрации.

Письменное заявление о принятых американской стороной нынешних решениях было распространено буквально за час до посадки в международном аэропорту имени Даллеса лайнера "Аэрофлота", на борту которого в Вашингтон прибыл новый посол России в США Анатолий Антонов.

При этом представитель Госдепартамента заверил ТАСС, что новый демарш США в отношении России не был увязан по времени с прибытием в Вашингтон нового российского посла.

"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать", - сказал Антонов журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США. "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", - добавил дипломат.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС отметил тот факт, что США значительно опережают Россию по количеству предпринятых санкционных действий. "Мне не понятна в принципе постановка вопроса об ответных мерах со стороны США в этой ситуации", - сказал он во вторник, комментируя возможность ответа Вашингтона на сокращение штата американской дипмиссии в РФ.

"Такое решение было бы ущербным и политически вредным, оно привело бы к следующему действию со стороны Москвы, - предостерег тогда он. - Ситуация в двусторонних отношениях усугубилась бы еще больше".

Высокопоставленный дипломат напомнил, что "объявление российской стороной решения выравнять количественный состав американских загранучреждений в России и российских в США, то есть, привести их численность к паритету, было принято в ответ на ничем не обоснованную высылку из США российских дипломатов в конце прошлого года, которая сопровождалась также противоправным изъятием российской дипсобственности".

"После этого с нашей стороны была взята пауза, мы долго проявляли терпение, семь месяцев ничего не предпринимали в ответ, и в ответ на те декабрьские действия США мы приняли решение выравнять дипломатический состав и ограничить доступ посольства США на их объекты в Москве только после того, как Палата представителей проголосовала в пользу принятия беспрецедентного санкционного закона", - напомнил Рябков ход событий. "То есть, мы по логике жанра должны давать ответ еще на санкционный закон", - констатировал он.

Визы: вынужденный шаг или политический жест

После предложения России сократить штат сотрудников американской дипмиссии США приняли решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября. С пятницы эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве, консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке рассматривать визовые запросы от граждан РФ не будут.

Этот шаг американцы назвали не ответом на сокращение штата сотрудников, а обусловленной им "вынужденной мерой". "Речь не идет о мести, дело в том, что нам нужно ответственно выполнять эту работу", - отмечал Теффт.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что решение по визам является политическим. "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызывать недовольство российских граждан действиями российской власти", - сказал он.

"Мы исходили из того, что американская дипломатическая служба имеет, как и российская дипслужба, славные традиции и опыт подготовки высокопрофессиональных кадров, которые умеют справляться с задачами, которые стоят перед зарубежными посольствами и зарубежными генеральными консульствами и обладают необходимой технологической базой для функционирования загранучреждений на современной основе, - отметил министр. - Поэтому, я думаю, что истинная причина тех решений, которые были объявлены, заключается в другом".

В этой ситуации Россия опять же решила проявить сдержанность и "не срывать зло на американских гражданах". "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался", - подчеркивал глава МИД РФ.

"В визовой сфере, несмотря на американские далеко идущие решения, с нашей стороны не будет никаких зеркальных ответных действий - это точно", - подтвердил в свою очередь Рябков.

"Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольств и консульств в США, тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро", - предупредил во вторник замминистра иностранных дел.