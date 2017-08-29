Рябков: Москва ответит, если Вашингтон будет затруднять работу консульств РФ в США

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Москва хочет, чтобы поездки граждан США в РФ совершались с минимумом проблем, но ответит, в том числе зеркально, если Вашингтон будет затруднять работу консульств РФ в США. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы хотим, чтобы поездки американских граждан в РФ осуществлялись с минимальными затруднениями", - подчеркнул он. "В данном случае политика США для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно", - добавил высокопоставленный дипломат.
"Мы руководствуемся, во-первых, осознанием того, что нам выгодно и что нам нужно, а во-вторых, [стремлением] не разрушать ничего инициативно в отношениях с США ни в плане возможности развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений", - отметил Рябков. "Поэтому в визовой сфере, несмотря на американские далеко идущие решения, с нашей стороны не будет никаких зеркальных ответных действий - это точно", - заверил он.
"Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольств и консульств в США, тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро", - предупредил замминистра иностранных дел.