Посольство РФ: Москва не прибегла бы к контрмерам, если бы не действия Вашингтона

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Россия не прибегала бы к ответным мерам в отношении США, если бы в Вашингтоне не принимались законы о санкциях и не высылались бы российские дипломаты. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии пресс-службы посольства РФ в США.

Ранее в ходе регулярного брифинга для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт вновь заявила, что решение Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии вызывает сожаление.

"Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" - не наш выбор", - отметили в российском посольстве в связи с высказыванием Науэрт.

"Мы тоже выступаем за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества. Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", - добавили в пресс-службе.

МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, общаясь с журналистами в Маниле, где проходили мероприятия по линии АСЕАН, сообщил, что Вашингтон ответит на сокращение дипмиссий в России, он новых мерах будет объявлено к 1 сентября.