Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США изучают, как ответить на решение РФ сократить число американских дипломатов

Международная панорама
4 августа, 7:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, августа. /ТАСС

В то же время представитель Госдепартамента Хезер Науэрт дала понять, что США не будут требовать сокращения персонала российских дипмиссий в таких же масштабах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает различные варианты ответа на решение Москвы относительно персонала дипломатических миссий США в России и их объектов. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я знаю, что мы говорим о различных вариантах и о том, в чем будет заключаться наш план. И мы просто еще не готовы двигаться туда", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя требования Москвы, которая, в частности, предписала Вашингтону сократить численность дипломатов и технического персонала диппредставительств США в России.

При этом Науэрт утверждала поначалу, что реакция США будет пропорциональной тем шагам, которые сделала Москва. "Я знаю, что "пропорциональный" - это ключевое слово. Так надо описывать это. Мы рассматриваем имеющиеся у нас варианты, [решаем], что мы хотим делать дальше", - подчеркнула дипломат.

На вопрос, означает ли это, что американское правительство готовит ответ России, она ответила: "Конечно".

Смотрите также
На территории дачи в Серебряном бору, которая использовалась посольством США

Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону

Тем не менее, на просьбу корреспондента ТАСС прояснить высказывание о пропорциональности и ответить на вопрос, собираются ли США требовать сокращения персонала российских дипмиссий в таких же масштабах, как американской стороне предписала Москва, то есть на сотни человек, она дала отрицательный ответ.

"Нет, [речь идет], определенно, не о пропорциональном ответе. Мы взвешиваем имеющиеся у нас варианты действий", - сказала представитель Госдепартамента, уклонившись от каких бы то ни было иных уточнений.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона".

Такие действия включали санкции в отношении России, "клеветнические обвинения в ее адрес", массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил глава МИД РФ.

По его словам, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на Москву
2
США изучают, как ответить на решение РФ сократить число американских дипломатов
3
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
4
По факту ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Китай выступает против новых санкций США в отношении России, Ирана и КНДР
7
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама