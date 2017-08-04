США изучают, как ответить на решение РФ сократить число американских дипломатов

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает различные варианты ответа на решение Москвы относительно персонала дипломатических миссий США в России и их объектов. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я знаю, что мы говорим о различных вариантах и о том, в чем будет заключаться наш план. И мы просто еще не готовы двигаться туда", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя требования Москвы, которая, в частности, предписала Вашингтону сократить численность дипломатов и технического персонала диппредставительств США в России.

При этом Науэрт утверждала поначалу, что реакция США будет пропорциональной тем шагам, которые сделала Москва. "Я знаю, что "пропорциональный" - это ключевое слово. Так надо описывать это. Мы рассматриваем имеющиеся у нас варианты, [решаем], что мы хотим делать дальше", - подчеркнула дипломат.

На вопрос, означает ли это, что американское правительство готовит ответ России, она ответила: "Конечно".

Тем не менее, на просьбу корреспондента ТАСС прояснить высказывание о пропорциональности и ответить на вопрос, собираются ли США требовать сокращения персонала российских дипмиссий в таких же масштабах, как американской стороне предписала Москва, то есть на сотни человек, она дала отрицательный ответ.

"Нет, [речь идет], определенно, не о пропорциональном ответе. Мы взвешиваем имеющиеся у нас варианты действий", - сказала представитель Госдепартамента, уклонившись от каких бы то ни было иных уточнений.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона".

Такие действия включали санкции в отношении России, "клеветнические обвинения в ее адрес", массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил глава МИД РФ.

По его словам, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".